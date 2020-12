Se suma contenido de calidad al mapa de streaming en Argentina 

En el marco de la pandemia, el consumo de contenido audiovisual creció y se trasladó a la pantalla de los celulares, tabletas, computadoras, smart tvs y otros dispositivos y cada vez más usuarios demandan contenido de calidad. Si bien muchos sectores se vieron afectados por la crisis del coronavirus, en el caso de las plataformas que ofrecen contenidos audiovisuales vía streaming, las circunstancias dinamizaron todavía más a un mercado que ya se encontraba en expansión en todo el mundo.

Nuevo contenido premium

Este 2020 fue especialmente un año en el que llegaron nuevas propuestas al país. Las plataformas de streaming más importantes del mundo no solo pusieron sus esfuerzos en crecer dentro de la propia industria sino también en internacionalizarse.

Uno de los desembarcos más celebrados del año en Argentina fue el de Starzplay a fines de octubre. La empresa, que fue creada en 2018 y ya está presente en 50 países, se caracteriza por brindar contenidos premium.

Una de las mejores formas de acceder es a través de Movistar Play, ya que desde el 30 de noviembre la empresa incorporó Starzplay a su catálogo de video Over The Top (OTT, por sus siglas en inglés) Movistar Play y a sus decos de Movistar TV en Argentina. Los clientes de la empresa cuentan incluso con una prueba gratuita de 30 días, que pueden aprovechar a través de distintos dispositivos, como smart tvs, celulares, notebooks, tablets y chromecast, tanto mediante conectividad fija como móvil, provistas por la compañía o por cualquier banda ancha. Una vez finalizado el periodo promocional, pueden suscribirse para seguir disfrutando de los contenidos premium de Starzplay por $189 pesos mensuales.

El catálogo del pack incluye toda la oferta del canal estadounidense Starz, los próximos Starz Originals transmitidos el mismo día del estreno en Estados Unidos, series exclusivas premiadas y aclamadas por la crítica y una amplia biblioteca de películas de gran éxito. Algunos de los títulos disponibles más destacados son “The Spanish Princess”, “Power Book II: Ghost”, “The Name of the Rose” y “The Act”, además de las series nominadas a los premios Emmy de 2020 "Normal People" y "The Great".



El auge local del streaming

En la Argentina, la suscripción a este tipo de servicios tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, según el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017 producida por el organismo, la principal vía de consumo audiovisual en los hogares argentinos seguía siendo la televisión tradicional, a través de canales de cable y de aire. Sin embargo, la visualización de películas, series y videos a través de plataformas en línea, tanto gratuitas como pagas, ya figuraba como la segunda opción más elegida, por sobre otras alternativas como la utilización de soportes físicos como el DVD o el VHS o incluso la descarga de contenidos desde Internet.

Desde entonces, la oferta aumentó aún más y se diversificó, con mayor número de actores en el mercado, catálogos superadores y un público cada vez más exigente, que ya no solo busca cantidad sino también calidad en los contenidos ofrecidos por las plataformas a las que elige suscribirse.