AFIP extendió beneficios para contribuyentes

La AFIP extendió este miércoles beneficios para monotributistas y sectores vulnerados y además informó los resultados de la fiscalización electrónica que viene realizando desde octubre.

Beneficios para monotributistas. Ningún monotributista será dado de baja de oficio del régimen por falta de pago de sus obligaciones durante diciembre. Así extendió los beneficios vigentes desde marzo, con el objetivo de contener el impacto económico de la pandemia. La normativa establece la baja del régimen cuando no se abonan diez cuotas consecutivas. La AFIP resolvió que diciembre no será computado, a los efectos de contabilizar el período necesario para la aplicación de esas bajas automáticas. Asimismo, existen distintas situaciones previstas en la ley que generan la baja del régimen. La más extendida es cuando la suma de los ingresos brutos del contribuyente excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible. La AFIP definió que esos cruces sistémicos no serán utilizados en diciembre para proceder con exclusiones de oficio.

Reintegros por compras con débito. Se extendió hasta el 31 de marzo de 2021 el régimen de reintegros para los sectores vulnerados. La devolución del 15 por ciento del monto total de los consumos con tarjeta de débito alcanza a personas jubiladas y pensionadas que cobran el haber mínimo así como a los titulares de la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). El reintegro asciende hasta los 700 pesos mensuales por beneficiario y para titulares de la AUH con 2 o más hijos el monto máximo será de 1400 pesos. Los reintegros se acreditan en forma automática cuando las personas jubiladas, pensionadas y titulares de la AUH y la AUE realizan compras en comercios con la tarjeta de débito donde perciben sus prestaciones. Las operaciones abonadas con esas tarjetas bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR) también están alcanzadas por el beneficio. “Entre marzo y octubre de 2020 el régimen de reintegro para los sectores vulnerados representó un impulso adicional a la demanda por más de 3300 millones de pesos”, aseguró la AFIP.

Fiscalización electrónica. Entre octubre y diciembre la AFIP realizó una serie procesos de control y verificación de distintas bases de datos que le permitieron iniciar más de 36.300 fiscalizaciones electrónicas (controles y verificaciones no presenciales que se tramitan íntegramente online). El mecanismo de fiscalización que facilitó las tareas de control en el marco de la pandemia de la covid-19 arrojó en sus primeros tres meses de vigencia ingresos por más de 1100 millones de pesos en impuestos adeudados.