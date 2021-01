DOMINGO 3

CINE

Lleno de ruido y dolor Soria, un joven inexperto, se une a dos bandoleros para robar el banco de un pequeño pueblo de la Patagonia. Pronto se da cuenta de que cometió el peor error de su vida al unirse a la banda y es obligado a matar por primera vez. Los rencores y miserias de los tres los llevan por caminos diferentes a los planeados. Un tenaz comisario acostumbrado a tomar la justicia por su propia mano comienza a buscarlos. La banda se ve entonces envuelta en una persecución policial que los arrastra hasta sus propios límites. Lleno de ruido y dolor, ópera prima de Nacho Aguirre, es un western patagónico filmado en Bariloche y alrededores está basado en hechos reales de la crónica policial ocurridos en 1928.

Mal de Plata Homenaje de Juan Carlos Capurro al artista Federico Manuel Peralta Ramos. “Al comenzar la cuarentena decidí realizar un cortometraje sobre Federico Peralta Ramos, un artista al que admiro, y que considero sigue sin ser valorado, en todos sus alcances, por nuestra sociedad. Realicé una larga investigación de archivos de época (Federico es un artista de la generación del sesenta) y entrevisté a quienes fueron sus amigos y compañeros de aventuras. Sin embargo, no es un documental ni una biografía, ni pretende serlo. Intenta ser la mirada de un artista sobre otro, señalando un hilo invisible: la situación del país, su humor, sus dificultades”, explica el director.

TEATRO

¡Recital olímpico! A partir de un primer encuentro en un pasado situado en los años ochenta y un reencuentro situado en la época actual, es un retrato de la afinidad entre dos niñas prodigio y un amor que cabalga una vida entera. Segundo proyecto en colaboración de las autoras y directoras Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas indagando en biografías como punto de partida para la ficción, toman en este caso las figuras de la poeta ucraniana Nika Turbiná y la atleta rumana Nadia Comaneci. Planeada para comenzar la temporada 2020 en el Teatro Sarmiento y suspendida por la pandemia, su grupo creador terminó reuniendose para rescatar y reconstruir algo de ese mundo. El resultado son dos postales caseras como mosaicos estallados. Con Anabella Bacigalupo, Luna Etchegaray, Cristian Jensen, Laura Paredes, Nina Suárez, Agustina Estarli, Oriana Lopresti y Micaela Suárez.

ARTE

Identidad Hacia fines de 1998, cuando se encontraban vigentes las leyes de impunidad que impedían el juzgamiento de los autores de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, las autoridades del CC Recoleta otorgaron visibilidad pública a la problemática de la apropiación ilegal de niñxs durante la dictadura. La exposición se tituló Identidad y su objetivo fue poner el foco sobre la búsqueda que Abuelas de Plaza de Mayo venía realizando desde octubre de 1977. A veintidós años de realizada esta exposición, el Parque de la Memoria decide reeditar la muestra que contó con la participación de Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglietto, Remo Bianchedi, León Ferrari, Rosana Fuertes, Daniel Ontiveros, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Marcia Schvartz, Juan Carlos Romero y Diana Dowek.

LUNES 4

TEATRO

Imprenteros La obra escrita y dirigida por Lorena Vega es un hecho escénico que intenta revisar el lugar perdido por tres hermanos. Aquella imprenta del conurbano bonaerense donde se criaron rodeados de papeles, tintas, etiquetas, envases y guillotinas, les fue arrebatada y no podrán volver luego de la muerte de su padre. Con papeles, carpetas, folletos, mapas, bailes, y fotos se intentará trazar un hilo que hilvane los sucesos que en desgracia llevaron a la imprenta a su desaparición. Actúan: Julieta Brito, Lucas Crespi, Juan Pablo Garaventa, Christian Garcia, Vanesa Maja, María Inés Sancerni, Mariano Sayavedra, Vivi Vazquez, Federico Vega, Lorena Vega y Sergio Vega. El espectáculo formó parte del evento 12° Festival Internacional de Buenos Aires - FIBA 2019.

El barco Dos naturalistas europeos viajan cruzando el Océano Atlántico. El objetivo es hallar el origen del ser humano. En el barco encontrarán el amor, la esperanza, la maldad, la muerte y también la vida. Llegarán, finalmente, a la ensoñada América. Pero el barroso Río de la Plata no es exactamente como lo imaginaban. Con este trabajo audiovisual ficcional, Compañía Teatro Futuro presenta “La Saga Europea”, proyecto en residencia en el CTBA compuesto por cuatro obras que se estrenarán en diversas salas del Complejo en los próximos tres años. El barco cuenta con la dirección de Mariano Tenconi Blanco y Agustina San Martín. El elenco está integrado por Santiago Gobernori, Agustín Rittano, Marcos Ferrante, Laura Paredes, Juan Isola y Lorena Vega.

ARTE

Vuelve antes de que el sol disipe la niebla La muestra de Darío Aguilar alberga un proyecto que no tiene al papel por soporte pero sí el espíritu explorador y romántico que caracteriza a la casa y al espacio. Dice el artista: "La exposición es el resultado de mi investigación acerca de la vida y obra de Ignacio Gerry, iniciada en abril de 1998, materializada en una serie de pinturas realizadas con la técnica del temple sobre yeso. Al abordar su figura propongo generar una constelación de informaciones que me permitan los recuerdos de mi mente a los nuevos datos que se van generando con los sucesivos relatos de quienes lo conocieron, poder diferenciar el recuerdo-emoción del recuerdo-construcción, el recuerdo pacificador de aquél que suple una falta determinada”.

Coleccionar un mundo Gian Paolo Minelli registra la transformación del histórico conventillo de La Boca en donde está emplazada la sede de Fundación Andreani. El artista explora los testimonios obtenidos por el trabajo de los arqueólogos en la búsqueda de elementos que contarán historias que emergen desde la tierra. Con mirada precisa observa momentos impactantes: la demolición y la colorida gesta de la construcción del edificio proyectado por el gran artista y arquitecto Clorindo Testa. Con respeto por el paso del tiempo, Minelli crea un enorme archivo con su serie fotográfica como metáfora de la memoria del barrio. Este recorrido comienza reproduciendo “el silencio de los muros que durante años permanecieron deshabitados”. Un rescate historiográfico de la luz y el color que revela la materia en su estado más puro.

MARTES 5

TEATRO

Asteroide ¿Se aproxima el fin del mundo? Un asteroide se dirige hacia la tierra. Los Milton invitan a cenar a su hija Monti que trae a su novio para presentarlo a la familia. La noche se torna especial e inesperada. Impulsados por lo inevitable, los Milton develan sus secretos más profundos. Ninguno de ellos es quien dice ser realmente. “Con mucho humor, la obra habla de aquello que el universo ya no soporta e invita a transformar”, escribe María Subiri, su autora. Dirigida por Cecilia Meijide, se trata de una pieza seleccionada por el concurso Nuestro Teatro del Cervantes. La música es de Guillermina Etkin, iluminación de Ricardo Sica, vestuario de Cecilia Zuvialde y escenografía de Mariana Tirantte. Con Carlos Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier, Luis Machín y Camila Peralta.

El Cimarrón La Maestría en Ópera Experimental de la UNTREF presenta el estreno de una nueva versión de la ópera El Cimarrón, biografía del esclavo fugitivo Esteban Montejo de Hans Werner Henze, con puesta en escena y dirección de Marcelo Lombardero y producción general de Martín Bauer. Protagonizada por Iván García, con Patricia Gardía, Martín Marino, Bruno Lo Bianco y la dirección musical de Agustín Tocalini. A más de 20 años de su estreno en Argentina, esta nueva versión fue ensayada y grabada en el Xirgu Espacio UNTREF en octubre. La realización audiovisual se llevó a cabo en dos jornadas de grabación con cinco cámaras y un equipo de ocho personas entre director, sonidista, camarógrafos y productores.

ARTE

Alberto Sordi 100 En el centenario del nacimiento del gran actor italiano, la muestra fotográfica Alberto Sordi 100 evoca la vida y el universo creativo de uno de los intérpretes que mejor abordó la identidad italiana desde la posguerra hasta nuestros días. La muestra presenta un recorrido por sus interpretaciones y el detrás de escena de varias películas en las que participó, a través de una treintena de fotografías inéditas de distintas épocas provistas por el acervo del Archivio Storico Nacional Enrico Appetito, el archivo familiar del creador de la muestra, Antonio Cervi, y la Fundación Cinemateca Argentina, dedicada a la conservación del patrimonio fílmico argentino y del mundo. La exhibición es realizada en conjunto por la Embajada de Italia en Argentina y el Centro Cultural Kirchner.

Adorable puente La muestra virtual y colectiva es el resultado de una experiencia educativa, lúdica y artística pensada por el área de Educación del CC Conti y realizada por estudiantes de escuelas secundarias durante el aislamiento social obligatorio. En distintas instancias de trabajo y de encuentros virtuales, curadores y estudiantes compartieron diversos materiales, textos y obras que habilitaron intercambios y lecturas sensibles de distintos momentos históricos y de la actualidad, a partir de las cuales las y los estudiantes asumieron el desafío de una producción simbólica en primera persona. El resultado es una variedad de voces que trazan una cartografía sensible, intuitiva y colectiva del presente.

MIÉRCOLES 6

ARTE

Ivanka Piezas complejas y desconcertantes como puede serlo un sueño son las que reúne Jazmín López en su muestra Ivanka. “Con una curiosidad que encuentra la doctrina de Mao adentro de un paquete de medias Christian Dior, o unos libros de Marx montados con apliques sobre una cómoda con espejos, las piezas atraviesan la porosa frontera entre pintura e instalación, entre objetos más o menos planos que juzgamos y adoramos de frente y desde afuera y otros que nos rodean y pretenden que observemos a partir de ellos hacia un otro afuera, en un esfuerzo por trascender imaginariamente el espacio propio y recuperar un destello de irrealidad”, escriben Claudio Iglesias y Patricio Orellana sobre la exposición.

Veinticuatro exposiciones Se presenta de forma virtual una muestra de la Fotogalería del Teatro San Martín integrada por imágenes y textos que establecen un diálogo entre la fotografía, las imágenes y la representación. A lo largo de veinticuatro entregas, cada una de carácter semanal, el material será escrito, seleccionado y debatido por el comité curatorial. En algunas ocasiones, también por invitados provenientes de otras disciplinas tales como el cine, el teatro y la literatura. Estos intercambios se harán públicos y pasarán a formar parte de la muestra que se desarrollará en la plataforma del Complejo Teatral de Buenos Aires. Cada miércoles se publicará una nueva entrega. El comité curatorial de la Fotogalería está conformado por Ariel Authier, Bruno Dubner y Lara Marmor.

CINE

El cadáver insepulto La película se sumerge en la secreta perversión de una familia en un pueblo de provincia donde el patriarca, dueño de un matadero y además figura paterna de un grupo de chicos huérfanos, muere repentinamente. Todo comienza con la vuelta al pueblo muchos años después de Maximiliano (Demián Salomón), exitoso psiquiatra, que es convocado por sus hermanos ante la noticia de la muerte de su padre. El reencuentro con personas y escenarios de su infancia le disparan recuerdos terroríficos, que controla con psicofármacos, y la locura se manifestará esta vez en un secreto que su familia guarda en la oscuridad. Un film de terror dirigido por Alejandro Cohen Arazi.

Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos Tras la muerte de su padre, Ihjãc inicia un viaje espiritual que lo llevará a vivir un duelo tormentoso. Con apenas 15 años, se va a confrontar con varias realidades que lo verán crecer: asumirse como padre de un nuevo hogar, palpar la marginalidad de su comunidad indígena en el Brasil contemporáneo y la posibilidad de convertirse él mismo en un chamán. La pareja de directores, João Salaviza y Renée Nader Messora, colabora y documenta los personajes, sus diálogos, silencios, encuentros y rituales. Una película que nace de una experiencia sostenida de cine colectivo con el pueblo Krahô. El largometraje de la realizadora brasileña Renée Nader Messora y el director portugués João Salaviza tuvo su premier mundial en la prestigiosa sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado.

JUEVES 7

MÚSICA

MTV Unplugged Pearl Jam Finalmente, después de casi tres décadas de espera, Pearl Jam editó oficialmente su legendario unpluggedpara MTV, registrado en marzo de 1992, justo después de su primera gira norteamericana con su clásico disco Ten recién editado. El repertorio de este acústico grabado en Nueva York se concentra principalmente de ese disco, incluyendo canciones como "Even Flow" y "Jeremy". La rareza de la presentación fue “State of love and trust”, un tema que formó parte de la banda de sonido de la película Singles, que por entonces recién se acababa de estrenar. Editado inicialmente en vinilo para el “Record Stone Day” del año pasado, acaba de aparecer en las plataformas digitales.

ARTE

Capturas del transcurrir La muestra curada por Daniela Arroyo, Paloma Duarte y Lucila Mazzacaro reúne obras de Catalina Fabbri, Christopher Fasoli, Patrick Glascher, Sol Kordich, Nazarena Mastronardi, Luciana Monaco, Gabriela Olivieri, Laura Saint-Agne & Kalil Llamazares (a.k.a. Pulpa Books) y Lucía Seijo. Capturas del transcurrir convoca así obras de diez artistas para hacerlas dialogar sobre distintos modos de atravesar el presente. Se realizarán activaciones de obra en el espacio de la galería, en las calles que la circundan y a través de redes sociales. Las curadoras ofrecerán recorridos guiados que a su vez serán transmitidos por las redes de la galería. Hasta el 20 de enero,

CINE

Emilia La ópera prima del rionegrino César Sodero tuvo su estreno mundial este año en el Festival de Rotterdam y ahora puede verse online en la plataforma CineAr Play. Sofía Palomino (Una hermana, Muere, monstruo, muere) es la encargada de darle vida a la Emilia del título, una veinteañera que regresa a su pueblo natal luego de pasar una temporada en la gran ciudad. Poco se sabe de ella al comienzo, pero de a poco el relato va revelando que la ruptura sentimental con su novia tuvo bastante que ver con la decisión de regresar al terruño. La relación con la madre no es precisamente armoniosa y el encuentro con un ex –pareja de su mejor amiga– es el punto de partida de nuevos conflictos, particularmente dadas las condiciones de pueblo chico del lugar. Sodero elabora una película de tonalidades sutiles y delicadas que bucea en los estados íntimos de una protagonista que no logra salir de varios closets, en lucha permanente consigo misma.

Disponible en https://play.cine.ar/

La herida y el cuchillo El documental, realizado entre 2014 y 2019, registra cinco años del proceso creativo del artista Emilio García Wehbi; además presenta una serie de escenas de ficción que dialogan con su trabajo y una suerte de ensayo sobre el cuerpo. En ese sentido, la puesta en escena se sitúa en el fragmento, no sólo en los fragmentos de las obras de Wehbi, sino también en los de los cuerpos que componen esos trabajos. “Así, un poco a la deriva y con una estructura de rompecabezas, en La herida y el cuchillo el director Miguel Zeballos manifiesta una constante voluntad de saltar al vacío, de ese modo la película se niega a sí misma como obra cerrada, sino más bien, lo que intenta ser es un borrador, las notas sueltas que sobreviven a su propio proceso”.

VIERNES 8

MÚSICA

Canchera Festival Del 8 de enero hasta el 7 de febrero, todos los viernes y sábados, se desarrollará el festival producido por Circo Alboroto, que será un reencuentro con artistas de música, danza, teatro y poesía. Desde hace 15 años, Circo Alboroto propone contenidos para familias que buscan “aprender y entender todo de vuelta, no sólo para incentivar infancias más libres, sino también para encontrar formas singulares de transitar la ma/paternidad”. Hoy se presenta Miau Trío, el 9 y 10 de enero Paula Maffía, el 15 de enero Nahuel Briones, y el 16 y 23 Mover la Lengua.

Santiago Motorizado Santiago Barrionuevo vuelve al Konex para presentar algunos de los temas que serán parte de su esperado disco como solista, y un repertorio que también contará con canciones personales, versiones y algo de Él mató a un policía motorizado, banda que lidera desde 2003. En su última visita al espacio, el grupo presentó “Ahora imagino cosas”, un simple de La síntesis O’Konor. Tras casi tres años desde ese momento, Santiago vuelve al Patio para dar un show íntimo que además se transmitirá vía streaming por en el canal de CCKonex online.

ARTE

A través del cristal El Espacio de Arte de Fundación OSDE, que comenzó con su programación en abril del 2006 en la calle Suipacha y hoy ocupa la esquina de Arroyo y Esmeralda, se propuso desde su apertura como un centro de reflexión sobre la historia del arte argentino y el arte contemporáneo. En 2021 cumple 15 años y aprovecha el aniversario para conmemorar y preparar una nueva etapa. El ciclo “A través del cristal” presenta una serie de muestras que podrán verse desde el exterior de la sala en la esquina de Arroyo y Esmeralda. La selección de obras, para esta primera exhibición, gira alrededor de la idea de paisaje. Paisajes rurales y urbanos de Adriana Bustos, Valeria Gericke, Fabián Giménez, Nicolás Martella, Beatriz Moreiro, Christian Prunello, Mariano Sapia, Elisa Strada y Juan Andrés Videla, pertenecientes a la colección de la Fundación.

TEATRO

Reconstrucción (El amo del mundo) Un trabajo que muestra las audiciones del elenco que está por ensayar la obra El amo del mundo de Alfonsina Storni. A modo de cajas chinas, se filtran imágenes del detrás de escena del audiovisual. El equipo busca reponer dos pasados: el de los años ′20 (el de la pieza) y el del mundo anterior a la pandemia. Atravesado por la voz de Alfonsina, su obra y su poesía, el trabajo intenta la reconstrucción de un pasado y un obstinado deseo de salir a la ficción para transitar el mundo que nos rodea. Escrito y dirigido por Francisco Lumerman. Elenco: Diego Gentile, Fiamma Carranza Macchi, Rosario Varela, David Subi, Elena Petraglia, Franco Quercia Vestuario: Julio Suárez. Asesor audiovisual: Benjamín Naishtat.

SÁBADO 9

CINE

Mandy El segundo largometraje del director greco-estadounidense Panos Cosmatos es un viaje alucinógeno al lado más salvaje del cine de género. Nicolas Cage encarna a un tranquilo hombre retirado del ajetreo urbano que ve como su vida se transforma luego del ataque de un grupo de hombres, miembros de un extraño culto metalero con alcances demoníacos. En parte relato fantasioso, en parte película de venganza, ya desde las primeras escenas –musicalizadas al ritmo de Starless, de King Crimson– se hacen evidentes las intenciones rabiosamente estilizadas del realizador, un nombre para tener en cuenta en el futuro.

MÚSICA

Hernán Jacinto Trío Con una estética definida y una vasta experiencia internacional, Hernán Jacinto, Daniel "Pipi" Piazzolla y Jerónimo Carmona proponen un mundo sonoro que permite un vuelo de improvisación y musicalidad. En esta ocasión, presentarán música nueva y arreglos que formarán parte de su cuarto disco solista que tendrá fecha de salida en abril del 2021. A lo largo de su carrera, Hernán Jacinto tuvo la oportunidad de tocar y compartir proyectos con músicos como Luis Alberto Spinetta, Charly García, León Gieco, David Lebón, Pedro Aznar, Hugo Fattoruso, Danilo Perez, Paul Wertico, Darryl Jones, Javier Malosetti, Rubén Rada, Fito Páez, Diego Urcola, Robby Ameen, George Garzone, Christian Galvez, Mono Fontana, Lito Vitale, entre muchos otros y otras.

Beethoven Durante todo el año 2020 el Teatro Colón presentó contenidos a través de su escenario digital en su página web. En esta ocasión, celebrando el 250° aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más importantes de la música universal, se presenta una nueva sección conformada por piezas históricas musicales, interpretaciones de artistas y una serie de escritos del propio compositor alemán, junto a otros archivos que se irán subiendo periódicamente. El archivo histórico sonoro reúne la interpretación del pianista chileno Claudio Arrau, quien durante 1964 abordó la Sonata para piano N° 23 en Fa menor Op. 57, “Appassionata”; la Obertura Egmont, por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección musical de Teodoro Fuchs, realizada el 8 de agosto de 1965 y la Sinfonía N° 3 en Mi bemol mayor, Op. 55 “Eroica”, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Bamberg bajo la dirección musical de Joseph Keilberth, en la temporada 1962.

CINE

Clementina Una serie producida y rodada íntegramente durante el confinamiento. Esta primera temporada está compuesta por cinco capítulos, diferentes en su duración y en su género. En el primero, La colección, la heroína se enfrenta a las extrañas amenazas que el departamento donde le ha tocado pasar la cuarentena tiene preparadas para ella. Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu presentan una producción de El Pampero Cine que nació como un cortometraje pero creció hasta transformarse en una película, o una serie de episodios de película sobre la convivencia en pandemia.

