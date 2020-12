AGENDA LGBTIQ: SELECCION FIN DE AÑO

ARCHIVO DE LA MEMORIA TRANS: DESEO LLEGAR

Estrenó en la virtualidad una pieza audiovisual creada por el Archivo de la Memoria Trans junto con el Centro Cultural Kirchner, reuniendo a tres generaciones de feminidades trans que dialogan entre sí para intercambiar una serie riquísima de anécdotas, recuerdos y vivencias en relación a las fiestas y el comienzo del verano para cada persona, buscando la contextualización histórica y social que da cuenta de una generación diversa puertas afuera y adentro. El material cuenta con las voces de Julieta Ruiz, La Mari Popi y Mónica Lager, en un recorrido intergeneracional que pone el acento en la multiplicidad de deseos, aquellos cumplidos y los que están por hacerse. Se puede ver en cck.gob.ar

BAGNER: MUJER

Le musique productore y artista disidente del barrio de Morón publicó "Mujer", un single grabado y producido durante la cuarentena acompañado por un trabajo audiovisual que experimenta con nuevas tecnologías y formas de comunicación. El track se convirtió en el primer chámame disidente no patriarcal y no binario en el que participan artistas LGBT+, explorando una narrativa no cis género, siendo declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se puede escuchar en amu.se/bagner-mujer, bagner.bandcamp.com e Instagram: @bagnerlatino.

ONLINE

Néstor Perlongher 1949-1992. El Museo del libro y de la lengua publicó un nuevo video en sus redes que contiene imágenes, objetos, relatos y poemas sobre la vida y la obra de Néstor Perlongher. Se puede ver en YouTube: Museo del libro y de la lengua.

Superheroínas y héroes del Museo Moderno. Se encuentra online el tutorial creativo a cargo de Gonzalo Prieto para dibujar una superheroína o superhéroe y crear un súper poder que permita vivir en diversidad y libertad sin amenazas ni prejuicios. Disponible en YouTube: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

MUSICA

Grandes canciones. Lucy Patané, Milena Salamanca, Sonia Álvarez y María Pien. El CCK convocó a artistes actuales que presentan covers de referentes del rock argentino en una nueva fecha del ciclo de conciertos por streaming. En esta oportunidad se puede ver y escuchar a Lucy Patané acompañada por Mercedes Lescano y Noelia Sinkunas interpretando “Viento helado”, de Rosario Bléfari, entre otras canciones. Disponible en cck.gob.ar

En busca del tiempo perdido. Peter Pank & los Chicos Perdidos estrenó un nuevo track grabado en vivo en la Manzana de las Luces durante el evento "Manzana roja" en diciembre de 2020, una canción concebida durante la cuarentena que esperó para salir literalmente a la luz. Se puede ver y escuchar en YouTube: PeterPankOficial

Lobo. El cover de la canción de Rosario Bléfari grabada e interpretada por el grupo queerpunk Funerales desde sus casas para el homenaje "Eterna Rosario" se puede ver y escuchar en redes. Disponible en YouTube: Funerales oficial.

LIBROS

Verbomancia. La editorial Del Intenso Ahora acaba de publicar el nuevo libro de poemas de José Rosati con ilustración y grabado original de Reina Escofet en una edición artesanal limitada de 50 ejemplares numerados. Toda la información por Instagram: @libreria_la_sede y @lalibrearteylibros.

Lo animal es poético. La editorial Piloto de Tormenta publicó una antología antiespecista compilada por Jacqui Casais. Escriben Agus Mari, Juli Frontera, Martina Davidson, Paulina Fiscella y muches más. Toda la información en pilotodetormentaeditorial.mitiendanube.com

Starman. La editorial Alcohol y Fotocopias sacó nuevos títulos de su biblioteca que incluyen libros como "David Bowie: Starman", de Paul Trynka, "Vernon Subutex I, II, III" de Virginie Despentes, "Un departamento en Urano", de Paul Preciado y muchos más. Toda la información en Instagram: @alcoholyfotocopias

Antología esencial: Elizabeth Jelin. Se acaba de publicar "Las tramas del tiempo. Familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales" de Elizabeth Jelin, que pone en evidencia el modo que tiene de pensar la articulación entre biografía e historia y de definir al género como un conjunto de interrogantes de carácter transversal para las ciencias sociales. Se puede descargar en biblioteca.clacso.edu.ar

RECITALES

Susy Shock y la bandada de colibríes. Se viene el primer show presencial de Susy Shock y la Bandada de Colibríes luego de 9 meses de confinamiento y virtualidad, con dos fechas planeadas en el jardín del bar Kowalski, con una feria autogestiva en donde se podrán encontrar libros, CDs, indumentaria, calzado y accesorios. Las entradas se adquieren solo de manera anticipada. Lunes 4 y 11 de enero desde las 17 en El Bar de Kowalski, Billinghurst 835.

CURSOS

Subjetividades de la disidencia en la literatura francesa: Gide, Cocteau, Yourcenar, Genet y Duras. Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso dictado por Walter Romero que se propone estudiar cinco textos de autores fundamentales de la literatura francesa que exploran los modos discursivos de la disidencia. Viernes 19, 26 de febrero y 5, 12 y 19 de marzo de 18:30 a 20, toda la información en malba.org.ar

Foucault + 1984. Se abrió un nuevo curso de verano de Filosofía Compartida dictado por el Dr. Juan Pablo Vázquez, en el que se trabajará la obra de Michel Foucault y de George Orwell en relación a las disciplinas, el control y la biopolítica, el cuerpo, el trabajo y el sexo, la legalización del aborto y el lenguaje inclusivo. Comienza el 8 de enero. Inscripciones y más información en Instagram: @filosofiacompartida.

Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencias. Coordinado por Isabel Piper Shafir, Pilar Calveiro Garrido y Belén Rojas, la especialización y curso internacional analiza las acciones que implican recordar, problematizando las versiones del pasado y promoviendo la construcción de nuevas interpretaciones y sentidos para nutrir formas diferentes de subjetivación social, apelando a la memoria como clave de comprensión. Inicia en febrero de 2021. Toda la información en clacso.org

Género y Deseo. La filosofía de Judith Butler. Curso virtual sobre diversos aspectos de la filósofa norteamericana, armado sin horarios fijos con acompañamiento personalizado y material online las 24 horas durante toda la cursada, dictado por el Dr. Luis Diego Fernández. Inicia el 26 de enero de 2021 con una duración de 10 semanas. Informes e inscripción en cursavirtual.com.ar/generodeseo

SEMINARIO

Especialización en Estudios sobre Violencia por Razones de Género. Continúan abiertas las inscripciones para el posgrado dictado por Dora Barrancos y Alejandra Valdés, a través de un espacio multidisciplinario de formación teórica y práctica para analizar la complejidad de la violencia por razones de género y otras desigualdades. Comienza en abril de 2021 en modalidad virtual. Inscripciones y programa completo en clacso.org

RADIOTEATRO

El terrorismo secreto del amor. El radioteatro de la Compañía Animal Extinto en el que se ahonda en las experiencias y los recuerdos de la disidencia de mujeres, artistas y lesbianas en dictadura ya se puede escuchar completo. Instagram: @animalextinto

TALLERES

Amélie Nothomb: la escritura excéntrica. El profesor Walter Romero dictará un taller para analizar la literatura de la escritora belga en cuatro obras de distintas etapas y géneros, pasando por lo personal, lo fantástico y lo surreal. Cuatro encuentros, los jueves a las 18:30, comenzando el 18 de febrero en modalidad de videoconferencia. Información e inscripciones en Instagram: @casa.de.letras

Escritura y Destino + Monólogo. Se encuentran abiertas las inscripciones para dos talleres dictados por la actriz y escritora Laura Névole que comienzan en febrero: Dramaturgia y Astrología, y Actuación y Escritura. Vacantes limitadas. Toda la información escribiendo a [email protected]

Talleres de verano. La escritora y música Jacqui Casais abrió dos propuestas: Taller de publicaciones, para trabajar sobre la autoedición, crear fanzines y maquetar una plaqueta de poemas para imprimir o publicarla de manera digital, y Taller de escritura y lectura que propone guiar a lxs asistentes en su búsqueda personal en la escritura a partir del intercambio grupal y de leer e interpretar a diferentes escritorxs desde la perspectiva transfeminista. Horarios, modalidades e inscripción a [email protected]

CONVOCATORIAS

Mundo Queer. El Festival de Arte Queer y Casa Brandon abren una convocatoria hasta el 18 de enero para presentar trabajos fotográficos sobre diversidad sexual e identidades de género con 3 premios de 20 mil pesos. La participación es gratuita, para mayores de 18 años residentes en Argentina, que podrán presentar una obra inédita por participante. El jurado está formado por Ceci Estalles, Kenny Lemes y Sebastián Freire. Bases, condiciones e inscripción en Instagram: @faqbrandon

Nuevos Ciclos Feliza. El club lgbtiq+ continúa ofreciendo su convocatoria para presentar ciclos hechos por y para el colectivo lgbtiq, con propuestas de actividades que profundicen y trasciendan los límites de la filosofía, la danza, la identidad y el género, el teatro, la música, las artes plásticas, la literatura, la ilustración y más. Formulario disponible en forms.gle/VHwTnJzV98UKcAhVA