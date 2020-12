Irá a juicio el imputado por el femicidio de Agustina Nieto

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio requirió el juicio en forma parcial para Joaquín Octavio Viñabal, el único imputado por el femicidio de Agustina Nieto. La requisitoria se elevó sin que la familia de la víctima haya podido presentarse como querellante, y no los notificaron hasta el momento.

Los familiares más cercanos de la joven son sus hermanos y hermanas a quienes no aceptaban en la querella, salvo que tuvieran la guarda legal de su hijo que hoy tiene 3 años, el trámite se hizo pero se encuentra demorado y no tuvieron acceso al número de expediente.

Nieto tenía 22 años, fue encontrada asesinada en una vivienda abandonada del barrio San Benito el 10 de noviembre de 2018 luego de permanecer horas desaparecida. La autopsia reveló que su deceso se produjo debido a una asfixia mecánica por sofocación. El único imputado es Joaquín Octavio “Gololo” Viñabal, acusado de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Viñabal fue señalado a través del aporte de testimonios recogidos durante la investigación, como la última persona que estuvo junto a la víctima. Fue la familia de la joven la que indagó y aportó nombres de testigos. La Fiscalía informó que se detectaron contradicciones en la declaración del imputado respecto a los elementos probatorios recolectados.

El requerimiento a juicio es parcial ya que el fiscal sostiene que el acusado, en compañía de una o más personas se encontraba reunido, y aprovechando el resguardo que le permitían las condiciones del lugar, habría asesinado a la víctima, "oprimiéndole el cuello y sofocándola hasta provocar su deceso, por lo que la investigación continúa para identificar a el o los otros participantes".

La hermana de la víctima, Daniela Nieto, señaló que la familia tiene la hipótesis en base al testimonio aportado por una persona de que a Agustina la asesinaron luego de haber sustraído pasta base de "un tranza" que sería un policía. Planteó que este tema debe ser investigado. Además dijo que jóvenes le indicaron que Agustina "tenía cierta cantidad de droga y que la repartió" entre ellos.

Para la familia, debe indagarse cómo Viñabal costea un abogado particular ya que es una persona de escasos recursos y en un principio no le podían dar la prisión domiciliaria porque "no tenía luz ni medianera en su casa". El letrado que lo representa es Roberto Adrián Reyes.

El abogado Josue Díaz Cueto sostuvo a Salta/12 que intentará presentar la querella con la hermana de Agustina. Indicó que con la última modificación del Código Procesal Penal en Salta, los hermanos o las hermanas de la víctima pueden ser querellantes. Esta reforma plantea que pueden presentarse desde el inicio de una causa judicial al igual que las ONGs. El inconveniente es que la reforma no modificó los plazos y la presentación de la querella aún debe hacerse antes de la requisitoria a juicio.