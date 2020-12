Alberto Fernández: "El mejor presidente de la democracia fue Néstor Kirchner"

Para despedir el año, el humorista gráfico argentino Juan Matías Loiseau, más conocido como "Tute", publicó un nuevo episodio de "Preguntas Dibujadas", un ciclo de entrevistas cortas a diferentes personalidades argentinas, que esta vez tuvo como protagonista al presidente Alberto Fernández.

En el video estrenado este 31 de diciembre, el presidente respondió a un ping pong de consultas dibujadas por el humorista gráfico. Fernández aseguró que el mejor presidente de la democracia fue Néstor Kirchner, a la vez que remarcó que la grieta política "es algo que alimentan los cultores del odio". "Siempre en toda sociedad hay extremos irracionales y la grieta acude a esos extremos y a algunos sectores les sirve", agregó el jefe de Estado

La entrevista descontracturada -por el divertido cuestionario del dibujante ya habían pasaron Alejandro Dolina, Diego Capusotto y Graciela Borges, entre tantos otros- también permitió adentrarse en otras facetas del presdiente: para el mandatario, el amor es "la búsqueda permanente de la felicidad" y confesó que no le tiene miedo al paso del tiempo. "Me siento con las mismas ganas que cuando tenía 18 años". También se refirió, ante las preguntas que el humorista realizó a través de un dibujo, sobre el arte, la literatura, la música y la muerte.

Sobre el final de la entrevista, Alberto Fernández mostró algunas de sus guitarras y entonó el estribillo de una canción que compuso a partir de un sueño: "Veo cada mañana que el sol se asoma en cada lugar y que cuando se apaga salen estrellas a iluminar. Todo es un ciclo enorme que se repite sin entender si somos lo pintado o el pincel".

La entrevista completa

1- ¿A qué momento de tu infancia te gustaría volver?

Me remonto a las mesas familiares con mis hermanos y mis padres. Me remonto a jugar a la pelota en la calle. Me remonto a los primeros partidos que vi en la cancha de Argentinos Juniors.

2- Un verso de un poema que recordás de memoria

"Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", de (Joan Manuel) Serrat. O "bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando", de (Mario) Benedetti.

3- ¿Cuánto te preocupa la mirada ajena?

Si yo dijera que no me preocupa, sería que tengo poca vocación de empatizar contigo, con el que tengo enfrente. Lo que no me preocupa es la mirada dañina, la mirada perversa, la mirada tendenciosa.

4- ¿Te importa el prestigio?

El prestigio entendido como el respeto del otro sí me importa. Me importa ganarme el respeto del otro y que el otro me considere.

5- ¿Para qué sirve el arte?

El arte es el alimento del alma.

6- ¿Qué hay de bueno y de malo en el amor?

Aristóteles decía que el sentido central de la vida era la búsqueda de la felicidad. Y la felicidad es el amor, encontrar el amor. Lo bueno del amor es esa permanente búsqueda del amor. Lo malo del amor es que a veces se pierde.

7- ¿Sos egocéntrico?

Creo que no. Pero muchos dicen que sí.

8- Un presidente o presidenta

Néstor Kirchner, sin dudas para mí el mejor presidente que ha tenido la democracia.

9- La grieta

La grieta es algo que alimentan los cultores del odio. Siempre en toda sociedad hay extremos irracionales y la grieta acude a esos extremos y a algunos sectores les sirve.

10- ¿Qué te da miedo?

A equivocarme le tengo miedo. Pero no se si la palabra es miedo. Frente a la decisión en cualquier orden de la vida trato de ser muy cauteloso y pensarlo mucho. Creo que tiene que ver con que soy alguien muy racional.

11- ¿Qué ves cuando te ves?

Veo a un tipo que toda su vida la encaró con honestidad y eso sí me da mucha tranquilidad y mucha seguridad en mí mismo.

12- ¿Cuánto te gustás?

Con la pandemia me gusto menos porque he engordado un montón con este tema de estar acá encerrado y como uno no fuma entonces tiende a comer. Pero no, yo la verdad es que estoy conforme con mi esencia.

13- Una palabra que te guste cómo suena

Melopea. Me acuerdo que lo busqué en el diccionario cuando Litto (Nebbia) sacó su disco Melopea. Y me pareció que es una linda palabra. Suena linda y describe un momento mágico.

14- Un descubrimiento

La música, porque como todo adolescente, seguramente a vos también te habrá pasado, habrás tenido momentos en que te peleabas con tu viejo y cuando la discusión pasaba yo me iba a mi cuarto a tocar la guitarra y mi viejo se enardecía porque decía "no puede ser, este tipo acaba de discutir así conmigo y se va y se encierra a tocar la guitarra como si nada hubiera pasado". No, la verdad es que era el cable a tierra que encontraba en ese momento.

15- ¿Sos insobornable?

Definitivamente. En eso me conozco mucho.

16- ¿Dónde te gustaría vivir?

En Buenos Aires. Es muy opulenta, pero la amo igual.

17- ¿Tuviste alguna revelación a partir de un sueño?

Tuve un sueño raro y me desperté pensando quién escribe nuestra vida, dónde se escribe nuestra vida. ¿Es Dios? ¿Es el destino? Vilma que no cree en Dios decía "no, no es Dios. Eso es el destino, es un proceso de causalidad". Estuve como obsesionado y a la noche me acuerdo que me senté con la guitarra y escribí un tema: "veo cada mañana que el sol se asoma en cada lugar y que cuando se apaga salen estrellas a iluminar. Todo es un ciclo enorme que se repite sin entender si somos lo pintado o el pincel".

18- ¿Cómo vivís el paso del tiempo?

Yo la verdad es que me siento con las mismas ganas que cuando tenía 18 años. Sé que no los tengo...

19- La muerte golpea a tu puerta... ¿Qué le decís?

Es inexorable, vamos. Solo le pediría que le deje el menor sufrimiento a los que me han querido, porque cada vez que se va uno que quise me dolió mucho.