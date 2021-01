Yoko es una precavida e introvertida anfitriona japonesa de un programa de televisión sobre viajes alrededor del mundo que se dirige hacia Uzbekistán para grabar el último episodio de su serie. Cuando todo sale mal decide dejar de lado sus deberes y salir a dar un paseo. Perdida en las calles de una ciudad extranjera, a la deriva y sola, pone a prueba su personalidad confrontando sus miedos y aspiraciones.

To The Ends of the Earth es una película japonesa escrita y dirigida por el cineasta Kiyoshi Kurosawa. Este drama de 2019 cuenta con las actuaciones de Atsuko Maeda, Ryo Kase y Shôta Sometani.

"Un nuevo ambiente puede revigorizar. Este drama existencial de Kurosawa es una bocanada de aire fresco, pero mantiene la sensación del horror. Con la actriz y estrella del J-pop, Atsuko Maeda (Before We Vanish), explora el lado oscuro del turismo cultural en esta era de programas de reality TV", destaca el sitio Mubi.

Por su parte, Luciano Monteagudo (Página/12) consideró que el realizador japonés "propone una película híbrida, desconcertante incluso, en donde nunca se sabe qué va a suceder de una escena a la otra".

To The Ends of the Earth, de Kiyoshi Kurosawa, se encuentra disponible en la plataforma Mubi