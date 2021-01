Cavani hizo su descargo por la sanción que recibió en Inglaterra

El delantero uruguayo Edinson Cavani, del Manchester United inglés, se defendió luego de haber sido suspendido por la Federación de ese país (FA) por tres partidos, por un supuesto comentario racista, en el que respondió un mensaje en sus redes sociales con un "gracias, negrito", y señaló que no comparte la sanción porque fue "una expresión de cariño hacia un amigo".

"Hola a todos, no me quiero extender mucho en este momento incómodo para mí. Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto", escribió el oriental en su cuenta de Twitter.

Y añadió: "Pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano en mi intención. ¡Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples!".

"Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida. Les mando un abrazo sincero", concluyó el atacante.

Además de la suspensión, Cavani deberá pagar una multa de 100 mil libras y asistir a clases sobre racismo, según comunicó la FA.

La Federación consideró racista la respuesta que Cavani publicó en su cuenta en la red social Instagram al comentario de un amigo, por lo que se perderá los partidos frente a Aston Villa (por la Premier), Manchester City (por Copa de la Liga) y Watford (por la FA Cup). El comunicado de la FA indicó que el comentario del futbolista del Manchester United fue "insultante, abusivo, impropio y llevó el juego a un desprestigio contrario a la regla E3.1. de la FA".

El delantero uruguayo, de 33 años, se perderá esos encuentro con su equipo, por el mensaje que publicó en su redes en noviembre último, tras la victoria 3-2 ante Southampton, donde incluyó el término "negrito" para saludar a un amigo, y el hecho fue considerado "ofensivo".

El Manchester United se despegó del jugador, y explicó que, "a pesar de su sincera creencia de que simplemente estaba enviando un afectuoso agradecimiento, en respuesta a un mensaje de felicitación de un amigo cercano, optamos por no impugnar el cargo a Cavani por respeto y solidaridad con la FA, y la lucha contra el racismo en el fútbol".

Por su parte, Cavani insistió. "Lo último que quería hacer era ofender a nadie. Me opongo completamente al racismo y eliminé el mensaje tan pronto como se explicó que se puede interpretar de otra manera", afirmó.

En el marco de la sanción, el jugador uruguayo también deberá completar un curso presencial después de admitir que violó las normas de la FA.