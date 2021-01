Central quedó a un paso de ganar el grupo

Central sumó en un nuevo triunfo y quedó a un paso de clasificar a la final de fase Complementación en Liga Profesional. El equipo de Cristian González goleó a Defensa y Justicia, en un partido donde el rival, en la primer parte, mostró mejores condiciones. Pero en una pelota parada el canaya abrió el marcador, luego apareció Vecchio para sellar el triunfo y Lo Celso para sorprender con remate desde fuera del área.



Central y Defensa tienen una característica común: les gusta atacar antes que defender. Juegan en campo rival más sueltos que en el propio. Este perfil aseguró cierta atracción por el juego, incluso cuando los intentos eran fallidos.

La visita falló menos que Central en los primeros 20 minutos del partido. Entre Luayza y Camacho el ataque visitante tuvo buenas propuestas, a veces con pases verticales, en otras ocasiones con desbordes por derecha. En cada uno de esos intentos, Central sufrió. Se salvó el arco de Miño porque Luayza no supo apuntar al arco en una jugada en la cual quedó solo frente a los tres palos, en el área chica, y a Leguizamón estuvo cerca con sorpresivo remate cruzado a colocar.

El canaya no tuvo en Vecchio a su hombre conductor. De andar cansino y de intervenciones mínimas, los esfuerzos del equipo quedaron en Gamba y Ferreyra, aunque el despliegue de ambos no fue suficiente para generar una acción de peligro.

Central llegó a Ledesma en un rebote que recibió Gamba, en el área chica, tras remate de Rinaudo, pero el ex Unión falló en su volea. De igual forma, lo que pudo hacer Central con el paso de los minutos es revertir el juego cómodo que desplegaba el rival y por momentos tomó el dominio del partido, aunque sin ser peligroso en ataque.

Por eso fue una sorpresa el gol que llegó en la última jugada del primer tiempo. Laso ganó por arriba en un tiro de esquina y cabeceó cruzado para poner al canaya en ventaja.

En el segundo tiempo el equipo del Kily González logró desde el inicio jugar en campo rival, lo que propició que Vecchio asuma más participación en el juego. Recompuesto el equipo en el plano táctico, Defensa y Justicia no volvió a genera peligro. Y en una corrida vertical de Vecchio, el canaya encontró el segundo gol. El diez abrió la defensa rival con pase abierto a la derecha en una corrida, Zabala perdió con Gallardo pero el hombre visitante, en su afán por despejar el balón, le cometió penal a Gamba, quien se anticipó. Y Vecchio, desde los doce pasos, amplió la diferencia con remate fuerte.

Los problemas que ahora encontró el equipo fueron las lesiones. Primero de Almada, después de Martínez. El Kily improvisó con Zabala y Lo Celso. Conforme con la ventaja, Central decidió retrasarse para jugar de contragolpe. Esto acercó al rival a su área pero Miño se lució con buenas atajadas, una de ellas un remate Camacho sobre su izquierda. La victoria nunca estuvo en riesgo y Lo Celso marcó el tercero con espectacular remate cruzado de afuera del área.



El triunfo dejó a los canayas en ideal posición para ganar el grupo. Incluso si pierde con Lanús tendrá posibilidades. Del otro lado, en el grupo B, Newell’s tiene similares ambiciones, lo que abre expectativas de una final de fase Complementación entre canayas y leprosos.



3 Central

Miño

Martínez

Laso

Almada

Blanco

Villagra

Rinaudo

Vecchio

Marinelli

Gamba

Ferreyra

DT: Cristian González

0 Defensa y Justicia

Ledesma

Ramírez

Breitenbruch

Herrera

Gallardo

Escalante

Camacho

Luayza

Hachen

Merentiel

Leguizamón

DT: Hernán Crespo

Goles: PT: 45m Laso (C). ST: 20m Vecchio (C) de penal y 45m Lo Celso (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Ortiz por Escalante (DyJ), 15m Zabala por Almada (C), 27m Lo Celso por Martínez (C), 31m Villagra por Merentiel (DyJ), 36m González por Camacho y Echevarría por Leguizamón (DyJ), 39m Infantino por Marinelli y Russo por Gamba (C).

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Central