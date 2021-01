Elecciones 2012: Juntos por el Cambio sin liderazgo y desafiado por los libertarios

Los consultores tienen miradas discrepantes respecto de Juntos por el Cambio (JxC). La mayoría coincide en que no afronta peligros de ruptura entre halcones y palomas, pero están los que consideran que las diferencias internas obstaculizan y paralizan a la alianza opositora. Al mismo tiempo aparecen los candidatos libertarios --José Luis Espert y Javier Milei-- que compiten por derecha y amenazan con recortarle la perfomance electoral de octubre. Pero el panorama se hace todavía más complicado porque en la elección de 2021 se renuevan los diputados de 2017, año en el que Cambiemos hizo una buena elección, de manera que la oposición podría quedar en minoría en ambas cámaras si no logra resultados significativos.

“La oposición política es débil -diagnostica Ricardo Rouvier-. Aparece desagregada y si bien mantiene una presencia significativa en la Cámara de Diputados, su armado sigue mostrando una acción facciosa. El PRO, la Coalición Cívica y la UCR, funcionan desarticulados. Hay una crisis de liderazgo, porque ese lugar además está bloqueado por Mauricio Macri. La mala imagen del ex presidente y de su gestión siguen manteniendo la misma vigencia que lo llevó a la derrota electoral”.

“Halcones y palomas -enumera Roberto Bacman-. ¿Cuál de los dos rinde mejores frutos? Es evidente, al menos con los números de las encuestas, que da mejores frutos llevar adelante una oposición más lógica y coherente, sin mentiras ni promesas grandilocuentes, sin agitar el odio ni profundizar en la incertidumbre. Simplemente propuestas positivas y alternativas. Mauricio Macri tiene alrededor de 65 por ciento de imagen negativa y Rodríguez Larreta redondea un 45 por ciento. De algo estamos seguros: a mayor imagen negativa menor potencialidad de voto. Y en esa ecuación, y al menos hasta el momento, la ventaja es para los sectores más conciliadores de JxC”

Federico Aurelio, por su parte, cree que la sangre no llegará al río. “Pareciera que a medida que nos acerquemos al período electoral dichas diferencias van a quedar superadas por la necesidad de que JXC haga el mejor desempeño electoral posible teniendo en cuenta que en el 2021 se renuevan los cargos de la elección 2017 donde JxC obtuvo un muy buen resultado electoral. Hoy la sociedad tiene más expectativa en una oposición que lidere Larreta antes que Macri, una oposición cercana a dialogar y no una oposición que sólo critique y no colabore”.

“Ojo, estamos ante elecciones legislativas en las que se suelen imponer posturas más radicalizadas -advierte Facundo Nejamkis-, al estilo de las que plantean Macri y Patricia Bullrich. Y, en ese marco, además aparecen Espert y Milei disputando esa franja. Esta combinación puede amenazar la performance de JxC con la consiguiente pérdida de poder legislativo”.

“La oposición mantiene su caudal electoral pero no agrega nada -asegura Artemio López-. Es muy probable que el bloque oficialista logre ser también mayoría en la cámara de diputados a expensas de la pérdida de bancas opositoras. Y la falta de liderazgo y buenos candidatos se va a notar especialmente en la Provincia de Buenos Aires”.

Alfredo Serrano lanza un pronóstico arriesgado: “el 2021, por ser año electoral, acabará ordenando el campo electoral opositor, y Macri irá lentamente desapareciendo de la escena pública en lo político. Será Larreta quien asuma la tarea opositora. Esto lo obligará a mostrarse sin subterfugios, sin máscaras. Será un año para conocer al Larreta opositor 100 por ciento”.