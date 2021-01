María Rosa Muiños pidió el juicio político de la Corte porteña por nergarle vacante a un chicos de dos años

“Entendemos que es un fallo a medida de una política que se viene extendiendo desde que Pro es gobierno en la Ciudad”, afirmó María Rosa Muiños, vicejefa de la bancada del Frente de Todos y dirigente de Nuevo Espacio de Participación (NEP), el espacio que conduce Juan Manuel Olmos. La legisladora opositora celebró el inicio de la campaña de vacunación, pero se mostró preocupada por el aumento de casos de coronavirus en el área metropolitana (AMBA), advirtiendo que “no hay que alivianar el control y autocontrol, porque eso significa más muertes”. Pidió el juicio político contra los integrantes del TSJ por haberle negado tres veces la vacante a un chico de tres años "Entendemos que es un fallo a la medida de una política que se viene extendiendo desde que el Pro es gobierno en la Ciudad. No es sólo Horacio Rodríguez Larreta o la composición de este tribunal. En líneas generales, hay una instancia, que es la última dentro de la Ciudad, que tiene fallos bastante particulares.

La legisladora también se refirió a la pelea que Larreta quiere dar por la arbitraria transferencia de recursos que el Gobierno de la Ciudad recibió por parte de Mauricio Macri y que ahora Horacio Rodríguez Larreta quiere judicializar. "Lo que queremos es lo que venimos diciendo en 2016, cuando tomamos conocimiento de esta transferencia de recursos que estaba haciendo Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires. Somos legisladores porteños y queremos a la Ciudad, pero entendemos que en un país federal no puede haber una asignación de recursos extraordinaria sin justificación, al distrito más rico del país. Fuera éste o no la Ciudad. Incluso lo planteamos teniendo la mirada puesta en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que históricamente viene relegada.

Sobre la relajación de una parte de la población en relación con la prevención del coronavirus, Muiños dijo que "Lo estamos viendo en Europa, donde hay países que están volviendo a la etapa de la cuarentena. Esperemos que no haya que volver a imponer restricciones, ya a esta altura depende de la responsabilidad individual de cada uno. Agregó que "Me parece que está faltando una campaña de prevención explícita por parte del gobierno de la Ciudad. No estoy en contra de las aperturas, pero deben hacerse con protección. Si no hay un Estado que controle que se cumpla…Falta una campaña de prevención en los medios de comunicación. Hay que hablar de las medidas de prevención en esta etapa de fiestas. No hay que alivianar el control y autocontrol, porque eso significa más muertes.

También opinó sobre la posibilidad de que Máximo Kirchner conduzca el PJ bonaerense. "Históricamente, se trata de consensuar a los candidatos a presidente del Partido Justicialista nacional y de los distintos distritos. Desde el PJ de la Ciudad venimos desde hace bastantes períodos con una deuda que fue no someternos a una elección. Esto iba a ser subsanado antes de que llegara el coronavirus. Ya teníamos todo listo para llamar a elecciones, pero vino la pandemia", dijo. Y agregó: "Es bueno y virtuoso tratar de consensuar, siempre que se logre conformar a la mayoría. En caso de que no se pueda, existe el mecanismo de la elección interna" Para ella, en este momento, la prioridad es la pandemia. "En este momento tratamos de llegar a la mayor cantidad de consensos posibles antes de presentar una batalla electoral que siempre deja heridos en un contexto donde hay un gobierno que es nuestro y le está tocando pelear con una pandemia".