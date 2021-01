Cine y series: lo que vendrá en 2021

El streaming no se toma vacaciones. Las principales señales y plataformas de VOD (Disney +, Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video y Starzplay) mantienen su danza de estrenos sin prestarle mucha atención al cambio de calendario. Eso sí, un vistazo a sus apuestas permite esbozar que van a lo seguro. Al menos en la primera parte del año mandan las continuaciones, reboots, spinoffs, y alguna que otra novedad. Aquí, entonces, van las primeras propuestas en entregas de ficción y documental para el 2021.

Netflix: Karate not dead

La N roja pegó la primera piña. El estreno de la tercera temporada de Cobra Kai estaba pautada para el 8 de enero pero su arribo se concretó el pasado viernes. Se trata de una nueva etapa en la reinvención de la saga de Karate Kid. Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) tratan de resolver sus asuntos mientras el implacable maestro del dojo (Martin Kove) manipula a sus estudiantes. Entre los novatos, el que la tiene más complicada es Miguel Díaz (Xolo Maridueña) quien quedó en el hospital tras una pelea que haría llorar a Señor Miyagi.

El inesperado anuncio de Supongamos que Nueva York es una ciudad (8 de enero), sobre Fran Lebowitz y dirigido por Martin Scorsese, resultó un regalo de fin de año. El especial se enfoca en las obsesiones de la escritora de Vida metropolitana y Estudios sociales. Lo que le gusta y detesta de la Gran Manzana –y hay mucho-, su célebre bloque creativo y opiniones aparecen madiran con su tono corrosivo indefectiblemente newyorker. El trabajo incluye un ping pong con el director italoamericano en esta suerte de continuación del documental Public Speaking.

¿Otros títulos que arribarían en el primer semestre por Netflix? Para febrero se espera Tribus de Europa, producción postapocalíptica alemana que tiene todo para ser la nueva Dark (fue creada por los mismos realizadores). Se ubica a fin de este siglo y tiene como protagonistas a tres hermanos que buscan sobrevivir con el viejo mundo dividido en microestados. Más adelante llegaría Luis Miguel, la serie. En dos líneas de tiempo narrará las dificultades que enfrentó el rey sol (Diego Boneta) para balancear su vida familiar y el éxito profesional. Sky Rojo, por su parte, cuenta con el atractivo de las producciones de Alex Pina (La casa de papel) y el protagónico de Lali Espósito. Sus responsables hablan de “estilo tarantinesco”, “punkie”, “neón”, “empoderamiento” y de unas “Ángeles de Charlie modernas”. Tres prostitutas -una cubana, una argentina y una española- emprenderán una fuga rutera con sicarios y la policía pisándoles los talones.

Disney +: Marvel y Muppets

Ahora es el turno de los superhéroes. Tras el mojón que supuso The Mandalorian para Star Wars y Disney +, la plataforma del ratón está a punto de revelar otras cartas muy fuertes de su mazo. O mejor dicho, de otro de sus mazos llamado Marvel. En este primer semestre se estrenarán tres series derivada del UCM: WandaVision (15 de enero), Falcon y el Soldado del Invierno (19 de marzo) y Loki (mayo). Todas tienen como protagonistas a secundarios de lo que significó la supernova (o agujero negro) de la saga Avengers.

WandaVision.

En la primera Elizabeth Olsen y Paul Bettany repiten sus roles pero la sorpresa es el formato que sirve de trampolín. Wanda Maximoff y Vision habitan, al menos en un comienzo, en una parodia de sitcom de los ’50. Se trata de una apuesta bastante radical teniendo en cuenta que uno de los protagonistas no sobrevivió al chasquido de Thanos. Lo más probable es posible que la heroína haya creado una realidad alternativa donde podría suceder cualquier cosa. Por lo visto en avances Falcon… irá por la acción y espectacularidad más clásica, mientras que Loki se aprovechará de la malicia y carisma de su personaje principal. Además de Tom Hiddleston en la piel del Dios vikingo de la farsa aparece Owen Wilson con otro de sus chantas entrañables. En el tráiler se pudo ver al hermano de Thor jugando a ser D. B. Cooper: el pirata que en 1971 secuestró un avión, saltó de un Boeing 727 en pleno vuelo y desapareció como por arte de magia con una valija llena dólares. Más cerca de la realidad que de la metaficción, aparece Marvel 616 (29 de enero). La antología de ocho episodios invita a recorrer la usina comiquera de Stan Lee. Cada episodio está dedicado a los cráneos detrás de los comics que hoy mandan en la cultura popular.

Los Muppets versión 2021.

Con un tanto menos de fanfarria, también tendrán su arribo estelar a la plataforma los entrañables muñecotes creados por Jim Henson, encabezados por la rana René (imposible llamarla Kermit). Muppets Ahora (22 de enero) es una nueva versión de su programa televisivo de varieté, backstage, invitados y anarquía amable.

HBO: novedades y viejos conocidos



En el horizonte de esta señal, aunque sin fecha de estreno anunciada, se divisan las continuaciones de dos de sus últimos sucesos: la tercera parte de Succession (cuya producción sufrió un parate por la Covid-19) y la segunda de Euphoria. Aunque la ficción protagonizada por Zendaya tiene confirmado el cierre de su especial navideño para el 24 de enero. También aparece la segunda temporada de Batwoman (29 de enero) qe viene con el aditivo de una nuevo protagónico tras la partida de Ruby Rose. Javicia Leslie se hará cargo del papel principal en esta entrega que abre un surco empoderado entre las heroínas de DC.

Los dos estrenos absolutos con fecha marcada vienen del otro lado del atlántico, y encadenan el pasado al presente: Beforebeginners (10 de enero) y La Peste (11 de enero). La última es una producción ibérica que presenta una terrible epidemia en el siglo XVI como presagio del fin del mundo en Sevilla. La otra es una absoluta perversión noruega del policial. El título refiere a unos extranjeros del pasado que aparecen en nuestro mundo de manera sorpresiva. Además de los componentes fantásticos y políticos, la ficción sigue a una dupla de investigadores conformada por un detective y una auténtica vikinga que cuenta con un “background multitemporal”.

Otra producción esperada es 30 monedas. La primera serie de Álex de La Iglesia le da una vuelta de tuerca a las temáticas que el mismo realizador presentó en El día de la bestia. Su protagonista es un exorcista, boxeador y exconvicto (Eduard Fernández) exiliados por la Iglesia en un pueblo remoto de España. El mismo lugar donde está escondida parte del dinero por el que Judas traicionó a Jesús y es parte de una conspiración global.

Amazon Prime Video: los dioses están de vuelta

Del menú de Amazon Prime video se destaca un plato de proporciones bíblicas: American Gods (11 de enero). Nuevo arco para que los exponentes de distintas mitologías combatan contra nuevas creencias como Internet y la Globalización. Shadow (Ricky Whittle) y Mr. Wednesday (el genial Ian McShane) volverán a cruzar sus destinos en las gélidas tierras de Wisconsin. Despampanante y dramática, en esta parte del relato harán su aparición los orishas. La ficción está basada en la novela de Neil Gaiman y cuenta con el sello de Bryan Fuller (Hannibal).

Más adelante será el turno de El internado: Las cumbres, otra producción ibérica de alto rango que se apropia de los códigos del terror.

De la mano de Stephen King

Las adaptaciones seriadas de la obra de Stephen King siguen a la orden del día. Sin ir más lejos, Starzplay estrenará el próximo domingo The Stand, segunda versión audiovisual de una sus primeras y más celebradas novelas. ¿La trama? El mundo ha quedado diezmado por una plaga y se enfrenta a una lucha elemental entre el bien y el mal. “Ninguno de nosotros podría haber imaginado que esta obra maestra sobre una pandemia llegaría a ser tan inquietantemente relevante”, expresó su showrunner, Benjamin Cavell. Además de los paralelismos, la miniserie de nueve episodios se destaca por un elenco variopinto (Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, Amber Heard, James Marsden y Gregg Kinnear). Los productores se dieron el gusto de ampliar la historia e incluir un nuevo cierre pergeñado por el oriundo de Maine.

The Stand.

Apple TV, por su parte, le dará lugar a La historia de Lisey (sin fecha de estreno). Julianne Moore encarnará a una viuda que descubre los secretos más oscuros de su difunto esposo. Detalle: el propio autor se encargará de los ocho guiones de este thriller producido por J. J. Abrams.

Falta y resto

- Nerd: Dragonslayer666 (Film&Arts, martes de enero a las 22). Producción nórdica que constata la desfachatez y originalidad para interpretar el presente desde esa parte del mundo. Su protagonista es un estudiante de secundaria que desea convertirse en una estrella de los Esports. Antes deberá lidiar con grandes desafíos, como que su madre le destruya su computadora. Acidez y humor digital ensamblado en Finlandia.

-The Driver (Acorn TV, 7 de enero). Con algo de retraso arriba esta elogiada miniserie de la BBC One. Un taxista, cansado de lidiar con la rutina y el destrato de Londres, acepta trabajar como chofer para la mafia. Prototipo del thriller británico donde David Morrissey (el Gobernador de The Walking Dead) imanta con su rostro imperturbable.

- Guerra de espías con Damian Lewis (History Channel, 16 de enero a las 22.45). El actor de Billions y Homeland es el presentador del docudrama que desempolva historias de la Guerra Fría hasta la actualidad: operaciones en código, fugas de diplomáticos e historias que dejarían babeando a Ian Fleming y Graham Greene.

- Segunda temporada de Pennyworth (Starzplay, 28 de febrero). La serie narra el desconocido pasado del mayordomo de Batman y se ubica lejos de Ciudad Gótica -en una oscura Londres de los ’60- donde las logias intentan hacerse del poder. Además de la previa de Alfred (Jack Bannon), la entrega explora el otro lado de los padres del futuro encapotado: Thomas Wayne (Ben Aldridge) y Martha Kane (Emma Paetz). Un dato fue creada por Bruno Heller, el mismo responsable de Gotham.

Incertidumbres pandémicas

Peaky Blinders y The Handmaid’s Tale tenían confirmado su regreso para el 2020. La pandemia obligó a un largo impasse para los Shelby y el sufrimiento de las criadas. Aunque sin fecha confirmada, la sexta parte de los mafiosos de Birmingham estará disponible en Netflix y la ficción protagonizada por Elisabeth Moss hará lo propio por Hulu. ¿La pantalla a nivel local? Saber esto es más complicado que escapar de Gilead.

Otro tipo de incertidumbre corre para Bel-Air. El proyecto surgió de una inquietud de Morgan Cooper: ¿cómo adecuar la sitcom El príncipe del rap a los dilemas y dramas actuales de un joven afroamericano en los Estados Unidos? Hizo un video que se volvió viral, Will Smith vio el filón y produjo este reboot que tendrá su estreno durante este 2021. La reanudación de Dexter, por su parte, deberá erradicar un prejuicio lógico. ¿Tiene sentido retomar una historia que ya tuvo su final? Su showrunner manifestó que no será una novena temporada sino un nuevo comienzo. En definitiva, Michael C. Hall volverá a ponerse en la piel del forense que mataba villanos.

¿Más certezas? Habrá una nueva serie de Nicole Kidman junto a David E. Kelley basada en una novela de Liane Moriarty. El trío intentará repetir el suceso de The Undoing con Nine Perfect Strangers. La australiana encarna a una directora de un centro new age que busca revitalizar las mentes y los cuerpos de nueve extraños. 2021 también será el año de Impeachment: American Crime Story (sobre el affaire Clinton Lewinsky) y la décima temporada de American Horror Story. Porque un año no es tal sin los collages narrativos del incansable Ryan Murphy.

Beforebeginners.