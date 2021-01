Liga de España: Barcelona, con Messi, venció al colista Huesca

Barcelona, con Lionel Messi, venció 1-0 este domingo al Huesca, último en las posiciones, y quedó a 10 puntos del líder Atlético Madrid de Diego Simeone, en un encuentro válido por la fecha 17 de la Liga de España.



El tanto del conjunto catalán, que venía de empatar 1-1 ante el Eibar sin la "Pulga" Messi, fue convertido por el mediocampista neerlandés Frenkie de Jong, a los 27 minutos de la primera etapa.



Atlético Madrid, en tanto, recuperó la punta de la Liga española tras derrotar 2-1 al Alavés, como visitante, con un gol agónico del uruguayo Luis Suárez.



El ex delantero de Barcelona apareció en el minuto 90 para darle la victoria al equipo del Cholo Simeone, que reaccionó tras haber sufrido el empate del local seis minutos antes por un gol en contra de Felipe, a pesar de jugar con uno más durante la última media hora.



Con Angel Correa como titular, el Colchonero abrió el marcador a los 41 minutos por el gol de Marcos Llorente, pero cuando ya jugaba con uno más por la expulsión de Víctor Laguardia, el defensor brasileño Felipe, en contra de su propio arco, convirtió el empate transitorio para Alavés, que tuvo desde el inicio a Rodrigo Battaglia.



Sin embargo, en el último minuto, el uruguayo Suárez empujó un centro del portugués Joao Felix para llevarse los tres puntos de Vitoria y recuperar el liderazgo. El ex compañero de Messi lleva nueve goles en la temporada.



El equipo de Simeone volvió al primer lugar luego de haber sido desplazado transitoriamente el sábado por Real Madrid, que le había ganado al Celta de Vigo de Eduardo Coudet por 2-0.



En el primer partido de este domingo, Elche, equipo dirigido por Jorge Almirón, quien sigue aislado por ser positivo en coronavirus, arrancó el año con una derrota 1-0 en su visita a Athletic Bilbao. El DT dio positivo en covid-19 el pasado 21 de diciembre, pero todavía no se pudo reincorporar al trabajo ya que repitió el resultado en los últimos controles.



Juan Sánchez Miño, Iván Marcone y Guido Carrillo fueron titulares, mientras que en el segundo tiempo ingresaron Lucas Boyé y Emiliano Rigoni en el equipo de Almirón, que suma diez fechas sin ganar y está a un punto de la zona de descenso.



El delantero Iker Muniain convirtió el único gol del partido a los 25 minutos del primer tiempo.



Eibar, por su parte, se impuso 2-0 al Granada, en tanto Osasuna empató 1-1 como visitante con la Real Sociedad, con un gol del delantero Jonathan Calleri, ex All Boys y Boca Juniors. En el conjunto de la ciudad de Navarra ingresó el defensor Facundo Roncaglia a seis minutos del final del partido.



Principales posiciones: Atlético Madrid 38; Real Madrid 36; Real Sociedad 30; Villarreal 29; Barcelona 28; Sevilla 27.