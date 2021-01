Murió Gerry Marsden, exlíder de Gerry and the Pacemakers

Si el 2020 fue literalmente un año lapidario para la música, los primeros días de la nueva década parecen una extensión del anterior. Horas antes de que el metal se vistiera de luto por la muerte de Alexi Laiho, guitarrista de Children of Bodom, banda fundamental del metal nórdico, el locutor y periodista Pete Price anunció por Twitter el fallecimiento de Gerry Marsden. El líder del grupo Gerry and the Pacemakers se fue de este mundo el domingo, a los 78 años, luego de padecer una infección cardíaca. Toda una paradoja, si se toma en cuenta que el músico encendió los corazones no sólo de la primera escena musical inglesa que revolucionó al mundo, sino también los de los hinchas del club de fútbol de sus amores, Liverpool FC, con “You’ll Never Walk Alone”. El año pasado, esa canción se tornó en un himno para apoyar al personal hospitalario británico en su lucha contra el covid-19.

A pesar de que “You’ll Never Walk Alone” fue compuesta en 1945 por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical Carousell, Gerry and the Pacemakers la adaptaron, y se convirtió en un hit instantáneo en 1963. Luego empezó a ser cantada de manera espontánea en el estadio Anfield y hoy el título está inscripto en su entrada. Si bien se trata del tema más popular del grupo, al que siempre Marsden le agradeció porque “extendió su carrera”, no fue su único éxito. De hecho, la banda debutó en el primer lugar con ese éxito y otros dos más: “How Do You Do It?” y “I Like It 2 (ese récord les fue arrebatado en los años '80 por Frankie Goes to Hollywood). Pero hay otro single que la distinguió a lo largo de su trayectoria, que se desarrolló entre 1959 y 1966: “Ferry Cross the Mersey”, en alusión al Mersey, principal río de su ciudad.

Esa fuente fluvial inspiró el Merseybeat, nombre dado a la escena de grupos liverpulianos que a comienzos de los sesenta mezclaban rock and roll, pop, rhythm and blues y el skiffle local, y que tuvo en los Beatles a su principal icono (así como al mayor rival de Gerry and the Pacemakers). Ambas bandas compartían al mismo productor musical, George Martin, y al mismo mánager, Brian Epstein. Es más, “How Do You Do It?” fue grabado originalmente por los Beatles (esa grabación está en el recopilatorio Anthology 1, lanzado en 1995), quienes en su lugar optaron por lanzar “Love Me Do” como primer sencillo. En 1964, tres meses luego de que sus competidores desembarcaran en los Estados Unidos, para tocar en el Ed Sullivan Show, Marsden y los suyos hicieron lo mismo gracias a su primer número 1 al otro lado del Atlántico: el single “Don't Let the Sun Catch You Crying”.

Cuando la fama de Gerry and the Pacemakers decayó, en 1967 anunció su separación. Entonces Marsden recibió la oferta para trabajar en el musical West End, Charlie Girl, lo que devino en una próspera carrera en la actuación. En 1973, tras una propuesta para armar un show en el Madison Square Garden junto a otros grupos del Merseybeat, el artista reflotó una nueva versión de los Pacemakers, con la que estuvo activo realizando shows con un carácter más bien nostálgico. Sin embargo, nunca dejó la televisión. En 1993, lanzó su autobiografía, You’ll Never Walk Alone, que se convirtió en un musical teatral, y una década más tarde fue nombrado miembro del Imperio Británico. Al enterarse de su muerte, Paul McCartney posteó en Instagram una foto en la que posan los Beatles, Gerry and the Pacemakers y Roy Orbison, y en cuyo epígrafe concluía: “Siempre te voy a recordar con una sonrisa”.