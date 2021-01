Papu Gómez se entrena solo en el Atalanta de Italia

El mediocampista Alejandro "Papu" Gómez se entrena solo y marginado del plantel de Atalanta por decisión del DT Gian Piero Gasperini, mientras espera definir su futuro.



El futbolista del seleccionado argentino publicó este martes en su cuenta de Instagram imágenes de la rutina que realiza en soledad desde que fue marginado del plantel por su pelea con el entrenador.



La publicación de Gómez generó la reacción de su compañero en la Selección, Angel Di María, quien le comentó: "Es lo que queda, Papu".



Según la cadena italiana Sky Sport, el ex capitán del Atalanta se reunió con el presidente del club, Antonio Percassi, con quien también habría tenido una discusión, para encontrar una salida en el presente mercado de pases.



El mismo informe agrega que el ex Arsenal y San Lorenzo no se reincorporará al plantel, ya que la situación con Gasperini es "irreparable".



Mientras tanto, Gómez fue vinculado con Inter, Juventus y Milan, tres clubes de los más importantes de Italia, pero ninguno estaría dispuesto a pagar la importante suma de dinero que pretende Atalanta por el pase.



El último partido del mediocampista ofensivo de 32 años fue el pasado 16 de diciembre, cuando ingresó unos minutos en el partido contra Juventus por la fecha 12 de la Serie A de Italia.