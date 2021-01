A la ruta para poder trabajar 

Mientras la provincia de Santa Fe presentó la apelación a la veda pesquera dispuesta por el juez Luciano Carbajo con "efecto suspensivo", y reclamó la "urgente" elevación de la causa a la Cámara de Feria, con el objetivo de que se suspenda la veda de inmediato, ayer hubo cortes de rutas de pescadores. "Estuvieron de Desarrollo Social, pero hasta ahora no hay una propuesta concreta. El corte fue intermitente durante la mayor parte del martes en la cabecera del Puente Rosario Victoria, y cesó a las 18, hasta las 6 del miércoles. Esta mañana volverán a protestar. Hasta que se tome una decisión a favor del trabajo nos vamos a quedar en el puente. Cuando esté la resolución a favor del pescador, se va a llamar a asamblea para informar y decidir", dijo Azucena Marín, una de las pescadoras que está movilizada en la conexión vial del Paraná. Hay manifestaciones en Puerto Gaboto, Maciel y la ciudad de Santa Fe. "Esperamos que el gobierno tome una decisión y salga a decir algo en concreto", subrayó la mujer.

En el puente Rosario-Victoria, el martes se produjeron momentos de tensión entre manifestantes y automovilistas y para evitar esos cruces, la manifestación interrumpió el tránsito de manera intermitente. Los pescadores se movilizan en repudio al fallo judicial que impuso la "veda total" para pesca comercial y deportiva hasta el 31 de marzo. Con su resolución, el magistrado en lo Civil y Comercial Luciano Carbajo, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por referentes de las organizaciones El Paraná No Se Toca e Identidad Ambiental y prohibió la pesca deportiva y comercial sobre esta margen del río Paraná hasta las 24 del 31 de marzo de 2021.

La medida deja sin su sustento diario a unos 6000 pescadores en la provincia. El lunes realizaron cortes en distintos puntos de la provincia, entre ellos las dos cabeceras del puente Rosario-Victoria. Y si bien las medidas se interrumpieron por la noche, se retomaron el martes a la mañana, situación que generó largas colas tanto en esa conexión vial como en la ruta nacional 11, que bordea todo el cordón industrial.

"Desde las 6 de la mañana que estoy acá (varada en el corte dispuesto en la cabecera del puente). Hay bebés, hay gente asmática. Es una vergüenza que no nos dejen pasar. Tienen que liberar un carril por lo menos", protestó una mujer, quien aseguró estar demorada en el corte desde esas primeras horas de la mañana.

Ante este panorama de tensión y discusiones entre manifestantes y automovilistas, los pescadores decidieron levantar el corte por 20 minutos para permitir la circulación de los vehículos allí varados. "Hasta que no tengamos novedades y respuestas del gobierno vamos a seguir acá", aseguraron los pescadores.

"Tenemos derecho a protestar como lo hacen los demás y llamar la atención del gobierno. Hace de antes de las fiestas que no trabajamos, todos tenemos familias y si no trabajamos no cobramos", reclamó uno de los pescadores. En tanto, desde la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados provincial reclamaron que el gobierno provincial genere una mesa para debatir soluciones.