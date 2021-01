Coronavirus: el Malbrán identificó en Argentina la variante de Río de Janeiro

"Identificamos por primera vez la presencia de la variante de Río de Janeiro en Argentina", confirmó este martes a Página/12 Claudia Perandones, directora científico-técnica de Anlis-Malbrán. Aunque la variante del SARS - Cov 2 fue detectada en solo un caso de un set compuesto por 186 muestras de casos de circulación comunitaria, Perandones señaló que el número podría aumentar cuando se incremente el muestreo, algo que será posible con la llegada en las próximas semanas de equipamiento adquirido por el Ministerio de Salud para secuenciar tres mil genomas en 24 horas. En una jornada en la que Argentina contabilizó 13.790 nuevos contagios que confirman la escalada de casos, la directora científico-técnica aseguró que, hasta el momento, no existe evidencia científica concreta para establecer si la variante de Río de Janeiro se transmite más rápido o si es más resistente a anticuerpos neutralizantes.



La variante

"No se trata de una nueva cepa, es una variante que ya circula en Río de Janeiro desde el mes de julio, que fue identificada en octubre y de la que el 18 de diciembre se corroboró un número importante de casos", comenzó a explicar Perandones sobre la variante del virus que fue detectada por científicos del Malbrán. "Tiene seis mutaciones, una de ellas se ubica en lo que se llama espícula viral, una mutación que también se presenta en la variante de Sudáfrica, por eso la única manera que había de diferenciarlas era hacer la secuenciación de todo el genoma, que es lo que hicimos", detalló la directora científico-técnica del instituto.

En coincidencia con el comunicado emitido por el Malbrán este martes, Perandones destacó que el hallazgo fue posible porque el instituto cuenta con dos secuenciadores de última generación que permiten hacer estudios de genoma completo. Sin embargo, según explicó, con este equipamiento solo se pueden hacer cerca de 300 estudios por semana. Por esta razón, la variante de Río de Janeiro apareció en un solo caso -- correspondiente a un paciente sin antecedentes de viaje -- de un set compuesto por 186 muestras, lo que todavía no permite confirmar si la mutación del virus ya circula comunitariamente en el país.

"Hay que incrementar el muestreo para saber si ya circula", señaló Perandones, quien indicó que en aproximadamente dos semanas llegará al país nuevo equipamiento adquirido por la cartera sanitaria nacional "que permite hacer secuenciación genómica a muy alta escala y que va a ser el primero en la región, ahí podremos secuenciar tres mil genomas en 24 horas cuando hoy estamos haciendo 300 en una semana".

En cuanto a las características de la variante detectada, la directora contó que su instituto está en contacto permanente con investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro, entidad que identificó y publicó los primeros datos de la variante: "Hasta ahora no han podido corroborar que la mutación en la espícula genere una mayor transmisibilidad", refirió acerca de la posibilidad de que la variación aumente la capacidad de transmisión al virus. De todos modos, Perandones aclaró que "es algo que aún se encuentra en evaluación, la realidad es que no se puede determinar fácilmente si el incremento del número de casos que se registró en Río se debe a la falta de ajuste de la conducta social o a la circulación de esta variante".

Tampoco se ha determinado aún si la mutación generó en el virus mayor resistencia a anticuerpos neutralizantes, sean de vacunas o de plasma convaleciente. Si bien existen dos publicaciones de Brasil que dieron cuenta de esta posibilidad, Perandones aseveró que lo hicieron "en función de modelados absolutamente teóricos, no por haber observado algún caso en el que un paciente infectado con esta variante no haya mostrado respuesta. Ahora están haciendo un desarrollo experimental para corroborar si esto es así, pero no hay ninguna corroboración ni in vitro ni en individuos".

El trabajo del Malbrán

La confirmación de la llegada de la variante de Río de Janeiro al país es fruto de un largo trabajo de los científicos del Malbrán, quienes desde abril del año pasado, cuando lograron secuenciar el genoma completo del SARS - Cov 2 que circulaba en el país, realizan una "vigilancia genómica" para detectar las variantes del virus. "Periódicamente caracterizamos sets de muestras para hacer el análisis molecular”, explicó a este diario Elsa Baumeister, jefa del Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto.

Cuando se conoció la noticia de la variante que circulaba en el Reino Unido, el trabajo en el Malbrán se intensificó. "Durante todo el fin de semana pasado estuvimos trabajando con muestras de viajeros para detectar variantes de Sudáfrica, Reino Unido o Brasil y no encontramos. Luego llegó la detección a virus en muestras de circulación comunitaria, entre una de ellas estaba la variante de Río de Janeiro", afirmó la especialista del Malbrán, quien remarcó que la mutación "forma parte de un ciclo muy esperable en un tipo de virus como el que estamos tratando”.

“Se analizó un set con un total de 186 muestras, en una sola de ellas apareció la variante”, confirmó por su parte Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Malbrán. Las dos especialistas adelantaron que el instituto seguirá trabajando en la "vigilancia genómica" para detectar una posible intensificación en la circulación de la variante de Brasil o, en su defecto, la aparición de la del Reino Unido o Sudáfrica, que hasta el momento no han sido encontradas en el país: "Hay posibilidades de que aparezca como cualquier otra, los virus se mueven con las personas y sabemos que puede llegar, pero hasta ahora no las tenemos”, sostuvo la jefa del Servicio de Virosis Respiratorias.

Además, Baumeister indicó que, en relación a las características de la variante, "con el análisis molecular de esta única muestra no podemos afirmar nada, va a requerir de estudios superiores para ver cómo se comporta”. Por su parte, Campos remarcó que hasta el momento solo se trata de un caso confirmado, por lo que, a pesar de que la variante haya sido encontrada en muestras de circulación comunitaria, hasta que no se amplíe el muestreo no se puede confirmar que esté rondando en nuestro país: "Venimos estudiando distintos tipos de variantes, algunas ingresan y no se establecen y otras sí, por el momento solo lo pudimos detectar un caso”.

Nuevo equipamiento

"Con esta inversión en tecnología y en capital humano expandimos las fronteras del conocimiento, porque podremos saber en 'tiempo real' la expresión genómica completa de diversos patógenos así como también de genoma humano. Y además, a gran escala", dijo Pascual Fidelio, director del Malbrán, sobre el equipamiento, denominado "CovidSeq de Illumina", adquirido por el Ministerio de Salud que arribará al país en las próximas semanas. Como señaló Perandones, Fidelio indicó que el nuevo equipamiento "permitirá secuenciar en forma masiva genomas completos de SARS- Cov 2 y esto implica conocer rápidamente el tipo de cepa, linaje y circulación del virus".

El equipamiento, que hasta el momento solo está disponible en Inglaterra y Estados Unidos, será instalado en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica del instituto y estará destinado al uso "transversal de todos los demás centros e institutos del Malbrán, así como a otras Instituciones del Sistema de Salud y de Ciencia y Tecnología del país", según sostuvo Fidelio.