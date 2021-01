El ciclo Parador Konex inaugura su temporada

Verano con protocolos. Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131) inaugura el viernes 8 su clásico ciclo musical y cultural de verano en el patio, pero esta vez con rigurosas medidas sanitarias. La distancia social, el uso de barbijo y alcohol en gel, y los aforos reducidos serán una constante este verano en los espacios porteños para que el telón se siga abriendo. “Hace algunos semanas no teníamos muy claro si hacer o no la temporada de Parador Konex. Pero siempre supimos que mientras se pudiese trabajar íbamos a aprovechar para hacerlo”, cuenta Noel Yolis, gerente de programación del Konex. “El contexto es totalmente distinto a años anteriores, pero resolvimos que tenía sentido seguir haciendo la temporada. Si bien cambiaron muchas variables, el espíritu sigue siendo el mismo: una propuesta en la ciudad para ver espectáculos al aire libre durante todo el verano”, resalta.

La programadora cuenta que sostener la sala en actividad implica un “gran esfuerzo de recursos” y también es una situación compleja para los artistas. “Que un lugar que era para 2 mil personas de repente abra para 300 es una situación muy compleja. Entonces, hay que hacer muchos esfuerzos de ambas partes -de los artistas y los productores- para adaptarnos y para cerrar condiciones que sean viables para todos”, explica Yolis. El nuevo contexto también incidió en la curaduría artística, que se inclinó hacia espectáculos más íntimos. “En años anteriores, por las característica del espacio masivo, nos dedicábamos casi de lleno a la música en el verano. Pero este año, la posibilidad del espacio reducido nos permitió darle lugar a otras experiencias, como espectáculos de stand-up y teatro”, precisa sobre esta programación “más mixta”.

En este plan, todos los lunes de enero y febrero a las 20 La Bomba de Tiempo vuelve a encender los tambores en el patio. En cuanto a la programación especial, este viernes (8 de enero) a las 20.45 se presentará Santiago Motorizado, el sábado a las 19 será el turno de Cumbia Konex con Mario Luis y Nico Mattioli, y el domingo a las 20.40 se subirá al escenario el actor y comediante de stand up Fede Cyrulnik (presencial y streaming). En tanto, el viernes 15 de enero tocará Vanthra (proyecto de Fernando Ruiz Díaz), el sábado 16 Miranda! hará una función doble (a las 18 y a las 20.45), y el domingo 17 el filósofo Dario Sztajnszrajber y el historiador Felipe Pigna protagonizarán Preguntas de la historia y la filosofía (presencial y streaming).

Luego, la orquesta de cumbia La Delio Valdez realizará tres funciones (jueves 21, viernes 22 y sábado 23), el jueves 28 le tocará el turno a Willy Crook, y el domingo 31 Darío Sztajnszrajber y Luciana Peker presentarán la charla Deconstruir el amor (presencial y streaming). En febrero, habrá recitales de Las Ligas Menores (jueves 18), Natalie Pérez (sábado 20) y Marilina Bertoldi (viernes 26), entre otros. Los tickets de acceso se pueden conseguir únicamente de forma anticipada en entradas.cckonex.org. “Pensamos la programación con la variable del cambio y el dinamismo: hoy puede ser una cosa y mañana otra”, dice Yolis, sobre la idea de pensar la agenda “más al día”.

La actriz, cantante y compositora Natalie Pérez acaba de publicar su segundo disco, Detox (2020), y por primera vez se presentará en el espacio ubicado en el Abasto. “Va a ser una fecha muy importante porque hace un año y medio que no toco y porque presenté mi disco en cuarentena. Entonces, va a ser la primera vez que voy a cantar en vivo algunas de estas canciones. Siempre es muy emocionante ver cómo el público recibe las nuevas canciones”, le dice Natalie Pérez a Página/12. “Fui al patio de Konex hace unos días a ver a unos amigos que tocaron, con protocolos, porque quería saber cómo era y la experiencia igual está buena, se ve re lindo. Entonces, me pone muy feliz encontrarme cantando en este patio tan legendario y emblemático”, resalta Pérez.

En su nuevo disco, Pérez aborda géneros folklóricos latinoamericanos, como el bolero, la rumba y la cumbia, desde el lenguaje del pop. “La música con la que he crecido es latinoamericana. El disco es pura búsqueda, pero no deja de ser canción clásica”, dice la artista, quien trabajó gran parte del disco en México, con productores de allí como David Aguilar, Lito de La Isla y Paul Sefchovich. “Estoy empezando con la música y cada canción que aparece es una alegría. Hoy la música ocupa un lugar muy importante para canalizar, experimentar y explorar”, dice Pérez, quien menciona a Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Charly García y Fito Páez en su mapa sonoro. “Todavía no me animo a hacer un montón de cosas en vivo, pero cuando toco un instrumento siento un éxtasis, algo inexplicable“, cierra.