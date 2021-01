Trabajadores en riesgo

Los trabajadores gastronómicos rechazamos las nuevas restricciones nocturnas que dispondrá el gobierno nacional en la próximas horas, y advirtieron que de concretarse esa decisión se segurián perdiendo puestos laborales en el sector. Que digan si quieren fundir a la actividad así largamos todo y buscamos otra cosa. Acá a nadie se le cae una idea superadora para llevarla al Congreso y buscar una salida. La clase política está cómoda, se pelea en el Congreso y a fin de mes cobra su sueldo y la mayoría pasamos hambre.

Espero que el gobernador esté a la altura de las circunstancias, y que Omar Perotti tome una decisión acorde a la realidad, una vez publicado el decreto nacional.

En cuanto al intendente Pablo Javkin, es una persona que no gestiona, asi que directamente no lo quiero ni nombrar.

El límite en la circulación nocturna no va a tener el efecto deseado entre los jóvenes. Acá hay que concientizar y agudizar las ideas, no prohibir, porque parece que les encanta prohibir. Ya llavamos perdidos, no solo con la pandemia sino también a causa de las malas gestiones gubernamentales, el 50 por ciento de los puestos de trabajo a nivel nacional, que digan si quieren fundir a la actividad así largamos todo y buscamos otra cosa. La alternativa es ocupar los espacios públicos, extender los horarios y que los jóvenes puedan reunirse con control y concientización.

Sergio Ricúpero

Secretario Gremial Gastronómicos Rosario