"Me gustaría encontrarme con Riquelme", dijo el belga Hazard 

El crack belga Eden Hazard, jugador del Real Madrid de España, admitió su deseo de encontrarse con el ex futbolista Juan Román Riquelme, actualmente vicepresidente de Boca Juniors, de quien dijo haber visto cintas de cuando era joven, según contó.



"De los jugadores que nunca conocí, me quedaría con Riquelme. Vi todos sus videos cuando era más joven", señaló Hazard a la radio-televisión belga (RTBF), para añadir: "Me gustaría encontrarme con él en un campo o simplemente hablar con él. ¡Sería genial!".



El ex jugador del Chelsea, entrevistado a propósito de su trigésimo cumpleaños, dijo también que le gustaría heredar "el pie izquierdo" de Lionel Messi, "la sed de ganar" del portugués Cristiano Ronaldo y "la clase" del francés Zinedine Zidane, su actual entrenador.



Finalmente, y consultado sobre la posibilidad de cambiar una regla del fútbol, Hazard le apuntó al VAR.



"Lo quitaría. Le saca diversión al fútbol, ​​le saca emociones. Marcamos y luego nos preguntamos qué pasará. Bueno, eso corrigió muchos errores, pero la injusticia también es la belleza del fútbol", concluyó.