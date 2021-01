Perotti espera el DNU para hacer lo mismo 

Desde Santa Fe

El presidente Alberto Fernández decretará a partir de hoy el cierre sanitario nocturno para frenar la ola de contagios por coronavirus. Así que Omar Perotti espera la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Boletín Oficial para adaptar la medida a la provincia de Santa Fe. “Será una restricción a personas y vehículos para circular desde las 23 o las 24 hasta las 5 de la mañana. Cuando tengamos el DNU, seguramente el gobernador tomará la decisión de seguirlo o pensar en algún cambio en el horario”, explicó a Rosario/12 una fuente de la Casa Gris.

El miércoles, tras comunicarse vía zoom con Alberto y los gobernadores, Perotti coincidió que “lo único que disminuye las posibilidades de contagio es frenar la circulación”. Ese es el plan. En el encuentro, se trató la escalada de la covid y la presencia de una segunda ola ante el número de casos que ha crecido en todo el país.

“Santa Fe acompañará las decisiones del Presidente”, adelantó ayer el gobernador en una recorrida por el departamento Castellanos. Pero aclaró que las adaptará “a las particularidades de la provincia. Acá hay zonas que tienen casos crecientes, y otras que no. Entonces, no queremos englobarlas a todas en una misma medida. Lo que vamos a hacer es esperar el DNU, ver su redacción final y adherir a la provincia con sus particularidades". "No es algo nuevo, ya lo hemos hecho”, acotó.

“En el mundo ya está probado que el único freno a la velocidad de contagios es bajar la circulación”, insistió Perotti. “Veremos en el DNU la fecha que plantea” el cierre sanitario nocturno y “en base a eso, adaptaremos el inicio y el fin de la medida en la provincia de Santa Fe”.

“Nuestra idea no es restringir actividades. En todas, ya se aplican protocolos, saben cómo cuidarse. Lo que queremos es garantizar las actividades esenciales y que la cadena industrial y comercial pueda trabajar plenamente. Eso lo vamos a sostener. Lo que habrá que ver es cómo se reduce la circulación y cómo adecuamos eso a la provincia”.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, coincidió que el cierre sanitario nocturno apunta a limitar la circulación de vehículos y personas y “así disminuir la circulación del virus”. “Los focos de contagios están puertas adentros, intramuros, en estas famosas fiestas clandestinas” que se realizan, sobre todo los fines de semana. “Es ahí, donde queremos frenar el nivel de contagios”, remarcó.

“La gran preocupación de los gobernadores –entre ellos Perotti- es por el aumento de casos en todas las provincias”, dijo Martorano. “Lo esperábamos, sabíamos que iba a ocurrir, en el marco de las fiestas, las reuniones familiares, la llegada de esta época estival, el comienzo de las vacaciones. Pero el incremento de casos ha sido muy alto, en la provincia de Santa Fe tuvimos casi 1.500 casos, el miércoles”.

“Entonces, este es el momento de ser muy cuidadosos, remarcar todas las medidas de autocuidado y pensar que estamos en un momento muy especial porque comenzamos a vacunar. Santa Fe está vacunando y vamos a seguir. Estamos preparados para cuando lleguen las dosis, la provincia está lista y preparada para iniciar la campaña de vacunación más importante de la historia”, precisó la ministra.

“Entonces, lo primero es aumentar los cuidados. Y segundo: restringir la circulación porque cuando menos circulación hay, menos circula el virus también”. Además, en las horas nocturnas es cuando más accidentes tenemos. ¿Qué tiene que ver esto con la covid?”, se preguntó Martorano. “Mucho”. “Porque los accidentados ocupan muchas camas de terapia, que vamos a necesitar para los pacientes de covid”. “Entonces, disminuir la circulación vehicular y de personas significará bajar los contagios” y disminuir también los accidentes.

La ministra recordó que Perotti ya dispuso por decreto restricciones a la circulación vehículos y eso “dio resultados” en la baja de contagios. “El cuidado está en nuestras manos” y insistió en el “mensaje positivo: estamos vacunando y preparados para seguir vacunando en la provincia. Eso es bueno. Lo que nos tiene que quedar es que debemos llegar todos juntos a la vacuna”.

-¿El cierre sanitario nocturno puede afectar la actividad comercial? –le preguntaron.

-Lo que se busca es no generar restricciones. Simplemente, se limitará la circulación durante la noche. La actividad comercial tendrá que adaptarse a esos horarios. Abrir un poco más temprano. Hay que ser creativos. Estamos en una pandemia. La covid está, existe, hay que cuidarse. Tenemos que convivir con el virus, sin miedo, pero con mucho respeto -concluyó.

“Dejemos de hablar de toque de queda”, pidió -mientras tanto- el abogado constitucionalista, Domingo Rondina. “Un aislamiento nocturno impediría actividades no esenciales solamente. Sería igual al que se realizó en marzo y abril, pero sólo a la noche. Si la medida es temporaria, limitada y frente a un peligro real, será constitucional. El resto es cuento”, planteó.