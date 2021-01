La Cámara Hotelera y Gastronómica se opone a la restricción horaria 

El presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta, Eduardo Kira, solicitó al Comité Operativo de Emergencia mantener el horario de trabajo que los habilita hasta las 2 de la mañana. El pedido se hizo mediante una nota dirigida al presidente del COE, el ministro de Salud Juan José Esteban, y al gobernador Gustavo Sáenz.

La preocupación en particular del sector gastronómico surgió luego de que el presidente Alberto Fernández recomendara a gobernadores restringir la circulación de personas entre las 23 y las 6 de la mañana.

Kira detalló a Salta/12 que hay alrededor de 1.500 locales gastronómicos formales en la provincia, dijo que vienen trabajando al 50% desde el año pasado, para salvar gastos y a pérdida. "Estamos al filo del abismo, con muchos establecimientos que cerraron. No se puede saber cuántos. Muchos no llegaron a abrir porque no les convenía ya que se nutren del turismo", sostuvo. Estimó que un 50% de los locales quedará "fuera del sistema".

Por ello la Cámara solicitó seguir trabajando hasta las 2 de la mañana, cumpliendo los protocolos de prevención de la covid-19.

Kira señaló que los locales gastronómicos dependen también del clima para poder trabajar los viernes y sábados, ya que esto influye en la cantidad de clientes que acuden.



Respecto a la hotelería, afirmó que tuvo "casi nulas posibilidades de trabajar" durante el período de aislamiento y distanciamiento social, "a pesar de tener turismo interno y regional". Dijo que la Provincia tiene excesiva oferta hotelera para recibir turistas del país y del exterior. Algunos hoteles no pudieron abrir, otros ya han cerrado y no se sabe si será de forma definitiva, otros han debido reinventarse. Kira aseguró que tuvieron pérdidas todo el año pasado.



"Hubo muchos cierres, algunos definitivos. Las instalaciones hoteleras ya están, cada uno busca de hacer lo que se pueda. Es difícil cerrarlos porque están preparados para eso", afirmó. Detalló que en total hay 23 mil camas en la provincia en 500 hoteles.

Además, Kira sostuvo que se han perdido 200 mil puestos de trabajo en el sector del turismo a nivel país y más de un millón a nivel mundial.

En el mismo sentido, recordó que los comercios del sector son empresas pymes, cada una con 3, 7, 15 ó 20 empleados, donde los dueños también trabajan con los empleados día a día. "Defendemos poder mantener el staff de trabajadores", afirmó. "Nosotros sabemos que vamos a poder cuidar a la gente, con protocolos. No somos un sector que contagia. Cada vez somos más estrictos. Esperamos una respuesta satisfactoria", insistió.