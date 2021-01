Soledad Silveyra tras sufrir un ACV: "Estoy bien, no dejó secuelas"

La actriz Soledad Silveyra sufrió un ACV en la tarde del viernes y quedó internada en el Sanatorio Otamendi, adonde fue a realizarse un estudio acompañada por su familia. Los estudios clínicos registraron que tiene una carótida obstruida, según circuló. A la actiz y conductora se la había visto en televisión el lunes, cuando asistió a Los Mammones, en América.

Tras la difusión de la noticia, la propia actriz utilizó su cuenta de Twitter para dar su testimonio: "Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron a Otamendi y luego a Sagrada Familia donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo".



"Deciden hacerme lo mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent. Gracias al equipo de médicos, a Medicus, Otamendi, Sagrada Familia, Padre Manolo, Pipina Pavlovsky, mi familia, todos. La lista es interminable", agregó.

Por último, Silveyra compartió un mensaje de agradecimiento para su entorno: "Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. ¡Muchas gracias!".

En diálogo con Télam, su representante, Javier Furgang, detalló que “este ACV que le detectaron es de hace un tiempo atrás. Por lo de la carótida le practicaron un cateterismo que salió bien”. “No fue algo de urgencia; es más, se lo detectaron durante una tomografía que estaba programada”, precisó.

La actriz de 68 años se presentó ayer por la tarde en el porteño Sanatorio Otamendi para realizarse una tomografía computada, y los especialistas en diagnóstico por imagen detectaron que presentaba una obstrucción, por lo que inmediatamente le practicaron un procedimiento para destapar la arteria y le colocaron un stent.



“La noté bien. Como se supone la recuperación es buena en unos días ya le van a dar el alta”, informó el representante, quien reveló que había mantenido contacto telefónico con la artista esta mañana a las 9 y otra vez pasado el mediodía.

Soledad Silveyra protagonizó grandes éxitos de la pantalla chica, como "Rolando Rivas, taxista", junto a Claudio García Satur, en 1972; y fue conductora de las primeras tres ediciones argentinas del reality show "Gran Hermano". Tiene una amplia carrera como actriz en cine, teatro y TV. En la pantalla grande se la vio en films como Últimos días de la víctima y Despabílate, amor; más cerca en el tiempo ha participado como jurado en Bailando por un sueño.