Algunos controles más

El gobierno de Santa Fe dará a conocer en las próximas horas un nuevo decreto que no modifica --para Rosario en particular-- las restricciones horarias ni disminuye las actividades que se venían desarrollando. Así se lo hicieron saber al intendente Pablo Javkin y a otros jefes comunales que tampoco observarán modificaciones en sus municipios. Más allá de que el numero de casos no baja --se registraron 1.129 diagnósticos positivos confirmados en la provincia 327 para Rosario en la jornada del sábado, y habitualmente los fines de semana la carga de datos es menor--, el Poder Ejecutivo decidió no restringir más la circulación y continuar con el esquema de veda de 0.30 a 6.00 de domingo a jueves, y una hora más los viernes, sábados y vísperas de feriados. La decisión se tomó sopesando los indicadores apuntados por el gobierno nacional en torno a la diferencia de casos entre los últimos 14 días y los 14 precedentes, y la incidencia cada 100 mil habitantes, que no debería superar los 150 casos. El primero de los "números" le da bien a Rosario, ya que su cociente es de 1.08, por debajo del tope fijado en 1,20. El otro indicador --que cambia los parámetros analizados hasta el momento-- duplica el límite anunciado. No obstante, se decidió no avanzar en la restricción de 23 a 6 que sugirió el gobierno nacional y apostar a un control más estricto.

En ese sentido, el Secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, se contactó con el fiscal general Ricardo Baclini para solicitar la presencia de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación en las tareas de prevención y control de eventuales incumplimientos, sea en el tema de horarios como en fiestas clandestinas o aglomeración de personas, en especial en la zona costera. Otra demanda a la justicia está dada por incrementar el trabajo de las unidades especiales de delitos informáticos en todo lo relacionado con redes sociales, a través de las cuales suelen convocarse a encuentros o reuniones que en este marco son consideradas clandestinas.

Rorario/12 consultó al jefe de los fiscales de la provincia, quien confirmó el diálogo con el funcionario pronvincial y sostuvo: "El viernes se comunicó conmigo el Secretario de Justicia, Somaglia, y me informó acerca de las medidas que dispondrá el nuevo decreto en relación a las restricciones en la circulación, en el marco de la pandemia. Ante ello, instruí a los fiscales regionales para que trasmitan a los fiscales de toda la provincia las medidas dispuestas y que tomen inmediata intervención ante la comunicación policial de infracciones de esta índole, contemplados en los artículos 205 y 239 del Código Penal", dijo Baclini en relación especialmente a reuniones clandestinas y violación de disposiciones de distanciamiento y circulación.

Lo cierto es que aún en "feria judicial" --que reduce el número de funcionarios y empleados desarrollando tareas--, la presencia de los fiscales puede marcar una diferencia sobre todo en el accionar policial, que en los últimos días ha quedado expuesto con testimonios de vecinos que dan cuenta de llamados y concurrencia a lugares superpoblados o fiestas clandestinas que no fueron desbaratadas. El caso de viernes en el Patio de la Madera es uno de los mas notorios, ya que cuando intervino la policía --con represión y hasta disparos de balas de goma-- el festival de free-style llevaba desarrollándose desde un par de horas antes y la concurrencia había ido creciendo hasta llegar a más de 300 jóvenes. Otro caso denunciado por los vecinos fue la semana pasada en Villa Gobernador Gálvez, donde un joven atropelló a una decena de participantes de una fiesta clandestina en plena calle, a la que los efectivos policiales habían concurrido dos o tres veces a lo largo de la noche, sin que se interrumpiera o desbaratara.

La expectativas están puestas en esta etapa en un mayor control de las fuerzas de seguridad, monitoreadas por el MPA, y como siempre, apelando a la conciencia colectiva a la hora del comportamiento social.

Según fuentes consultadas por este medio, los equipos de Salud esperaban que se acentuaran las restricciones frente a un panorama de creciente número de casos y ocupación de camas. Del mismo modo, la percepción de los profesionales es de un mayor número de consultas y más alto índice de positividad en los testeos.

La actitud de prudencia que ha caracterizado a los trabajadores de la salud los muestra renuentes a formular proyecciones. De todos modos, la evolución epidemiológica marca que este momento --que movilizó al gobierno nacional a sugerir las medidas anunciadas-- puede tener diferencias entre lo que ocurre en el AMBA y la Costa Atlántica y en la provincia de Santa Fe en general y Rosario en particular. Por esa razón se está trabajando sobre escenarios posibles que no son más alentadores que el que se observa por estas horas, y que salvo el pedido a la justicia de mayor presencia y activar los controles policiales no muestra cambios.