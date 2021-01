Nuevo transporte

Como representantes de los intereses colectivos del área central de la ciudad, nos comunicamos con la secretaria de Movilidad, Eva Jokanovich, para solicitarle una reunión para poder despejar dudas, tener más certidumbre sobre los cambios que se vienen en el transporte público de pasajeros y trasladarle distintos planteos de vecinos, comerciantes y consumidores del centro de la ciudad.

Como en distintas ocasiones lo planteó la asociación, el punto débil que tiene el área central, hoy por hoy es, en cuanto a garantizar el movimiento cívico y comercial para que opere de manera aceptable la capacidad instalada de oferta de servicios y productos, el transporte público masivo. La entidad quiere saber a ciencia cierta el impacto de estos cambios en la movilidad de las personas hacia el centro. No es fácil entenderlas desde el lugar del usuario, pero sí desde el lugar de quienes planificaron los cambios. Al centro confluyen la mayor cantidad de líneas que circulan, por lo que no es fácil entenderlo. Si fue difícil adaptarse a los cambios de numeración de las líneas hace años, hay que imaginarse lo que es adaptarse a palabras como fusión de líneas, simulador de viajes, suspensiones de líneas, especialmente para el adulto mayor y al que no está familiarizado con la tecnología, herramienta que se está utilizando para difundir los cambios.

Desde la entidad vamos a pedir prórroga a la fecha de cambio que se dispuso que es el 25 del corriente mes, para dar más tiempo al necesario debate que pedimos desde las entidades interesadas en el tema de movilidad. El tema muy distinto en los barrios, donde se juega el destino de una dos o tres líneas que ingresan desde las troncales y se hace más fácil discutir los impactos, que, sumados los cambios desde todos los rincones de la ciudad, van a repercutir sin dudas en la movilidad del centro.

Asociación Casco Histórico de Rosario