Cerró Parler, la red social de la ultraderecha y los trumpistas

La red social Parler, refugio de los grupos de extrema derecha y hasta congresistas conservadores que respaldan al presidente saliente Donald Trump, fue desactivada al quedar sin proveedores para la aplicación. Amazon le cerró el acceso a sus servidores al señalar que la red social tenía una política de moderación laxa respecto de mensajes de odio y en los últimos días, desde la toma del Capitolio, se incrementaron los "contenidos violentos".

La baja de la red social conservadora se suma a la decisión de Twitter de suspender de forma permanente la cuenta de Trump "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia", mientras que Facebook suspendió la cuenta del presidente saliente hasta que deje la Casa Blanca.

En este caso se trata del cierre de una red social entera en la que se había refugiado los seguidores de Trump o militantes conservadores indignados con la política de moderación de las redes sociales como Twitter.

El fundador de Parler, John Matze, anticipó el cierre de la red en una serie de mensajes publicados a través de esa plataforma el sábado y aseguró que su aplicación no estaría disponible debido a que los gigantes tecnológicos están en "guerra contra la libertad de expresión".

Amazon justificó la decisión de bajar la red social de sus servidores por el aumento de "contenidos violentos" y sigue así los pasos de Google y Apple, que ya habían retirado Parler de sus plataformas de descargas. "Estamos al tanto de las continuadas publicaciones en la app Parler que buscan incitar a la violencia en curso en Estados Unidos", comunció Google al informar su decisión.

El sitio de rastreo de internet Down For Everyone Or Just Me mostró a Parler desactivado justo después de medianoche local, lo que sugiere que sus dueños no consiguieron ningún otro proveedor de servicio.