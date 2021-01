Fuerte rechazo de líderes europeos al cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump

La jefa de Gobierno alemana, Angela Merkel, considera "problemático" el cierre de las cuentas del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de varias redes sociales, entre ellas Twitter, dijo este lunes su portavoz.



Twitter suspendió el viernes de manera permanente la cuenta de Tump, dos días después de que cientos de sus partidarios vandalizaran el Congreso de Estados Unidos mientras certificaba la derrota del mandatario saliente en los comicios de noviembre de 2020.



Facebook y otros servicios como Snapchat o Twitch también suspendieron la cuenta del saliente presidente republicano por tiempo indeterminado.



"Es posible interferir en las libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa", dijo Steffen Seibert, vocero de Merkel, en conferencia de prensa en Berlín.



"Por ello la canciller considera problemático que las cuentas del presidente estadounidense en las redes sociales sean cerradas definitivamente", agregó.



El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, también cuestionó el hecho de que la decisión haya surgido de las compañías y no de un marco regulatorio legal como el que la Unión Europea (UE) planea crear para regular a los gigantes digitales.



"Lo que me impacta es que sea Twitter quien decidió cerrar" el perfil de Trump, declaró Le Maire a radio France Inter.



Además, advirtió que "la reglamentación de los colosos de la web no puede provenir de la misma oligarquía digital".



De modo similar, el comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, expresó su "perplejidad" por la decisión de prohibir el acceso de Trump a redes sociales "sin control legítimo y democrático", y alegó que esto justifica los planes europeos de regulación.



"Que un director ejecutivo pueda desconectar el altoparlante del presidente de Estados Unidos sin ninguna otra forma de control y equilibrio de poder es más que cuestionable", apuntó Breton en un artículo que publicó en órganos como Le Figaro y el sitio Politico.



El funcionario enfatizó que las plataformas "ya no podrán eludir la responsabilidad" por sus contenidos.



"Así como el 11 de septiembre marcó un cambio de paradigma para Estados Unidos, incluso para el mundo, habrá, en lo que respecta a las plataformas digitales en nuestra democracia, un 'antes' y un 'después' del 8 de enero de 2021", día en que Twitter suspendió definitivamente la cuenta de Trump.



Ese paso fue adoptado después que simpatizantes del presidente invadieron el Congreso durante varias horas, en incidentes que provocaron varios muertos.



El 7 de enero, Facebook y otros servicios como Snapchat y Twitch también suspendieron el perfil del presidente estadounidense por tiempo indefinido.



En opinión de Breton, la fecha seguirá siendo "un reconocimiento, por parte de las plataformas, de su responsabilidad editorial por el contenido que transmiten, una especie de 11 de septiembre del espacio de la información".



Sin embargo, Breton se preguntó "¿por qué no lograron bloquear antes las noticias falsas y el discurso de odio que llevaron al ataque a el miércoles pasado? ¿Puede la decisión de censurar a un presidente en ejercicio ser tomada por una empresa sin control legítimo y democrático?"



Breton presentó a mediados de diciembre el anteproyecto de ley europeo -el Reglamento sobre Servicios Digitales (DSA en inglés) y el Reglamento sobre Mercados Digitales (DMA)- para intentar poner fin a los abusos de los gigantes digitales acusados de abuso de su poder.



"Estos eventos demuestran que ya no podemos quedarnos de brazos cruzados y confiar apenas en la buena voluntad de las plataformas. Necesitamos establecer las reglas del juego y organizar el espacio de información con derechos, obligaciones y garantías claramente definidos", señaló.