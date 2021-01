Causa Ciccone: La fiscalía pide que se le revoque la prisión domiciliaria a José María Núñez Carmona 

En el marco de la causa Ciccone, por la que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, la fiscalía pidió que a José María Núñez Carmona, amigo y ex socio del ex ministro de Economía, se le revoque la prisión domiciliaria y regrese a la cárcel de Ezeiza para cumplir su condena.

Los fiscales Diego Velasco y Guillermina García Padín basaron su pedido en el argumento de que los problemas de salud de Núñez Carmona pueden ser tratados en una unidad penitenciaria, por lo que consideraron que se le podría retirar el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había otorgado en agosto pasado.

Núñez Carmona había abandonado el penal a raíz de la pandemia de covid-19, después de que la Justicia considerara que era una persona de riego debido a que padece problemas coronarios, hipertensión arterial y dislipemia, entre otras afecciones de su salud.

Ahora será el juez Daniel Obligado quien deberá tomar una decisión frente a este pedido, mientras que la defensa de Núñez Carmona solicitó que se mantenga la detención domiciliaria que cumple en su casa de Mar del Plata.

Obligado ya revocó semanas atrás la detención domiciliaria de Boudou y dispuso que vuelva a la cárcel.

La condena de Núnez Carmona por la compra de la empresa calcográfica Ciccone había quedado firme el año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó tratar los recursos de los acusados mediante la apelación al artículo 280 del Código Civil y Comercial, una facultad que le permite al máximo tribunal denegar una solicitud sin dar explicaciones de ninguna índole. Así, Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión.