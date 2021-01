Boca repudió el mensaje que envió un periodista de TyC Sports

Boca Juniors emitió un comunicado de prensa en repudio a los dichos del periodista Diego Díaz en la señal TyC Sports, quien se identificó como "anti Boca", y admitió su "odio" a la institución.



"El Club Atlético Boca Juniors repudia las opiniones que el ex jugador de fútbol y actual conductor de TV Diego Díaz realizó en un video en la Bombonera, que se volvió viral en las últimas horas, y no aporta en absoluto al mensaje de paz y tolerancia por el que Boca trabaja cada día y que también debería ser acompañado desde los medios de comunicación, para tener un fútbol cada vez un poco más sano", escribió el club.



"Boca en cada partido siempre se brinda para que todos los medios y periodistas puedan cumplir su trabajo, de la mejor manera y sobreentendiendo que esa tarea se desarrolla en un marco de respeto y profesionalismo", continuó.



Además, el comunicado concluyó: "Boca lamenta la decisión explícita de Díaz de ser anti Boca y sus manifestaciones sobre el odio al club, que sólo incitan a la violencia, y en reunión de CD se tratará el tema para tomar una decisión, porque estas evitables agresiones afectan tanto al hincha, a los socios y las socias, como también a los integrantes de la Comisión Directiva que entre sus obligaciones tiene la tarea de hacer respetar al club, especialmente en su casa".



Díaz, con pasado en Riestra y Platense como futbolista, es confeso hincha de San Lorenzo y comentó al aire durante uno de sus programas en la previa a Palmeiras-River: "En esta mesa, que está desequilibrada para Boca...yo hago de hincha de River como cuando actuaba y hago que estoy esperando el milagro".



Ante la frenada y un ida y vuelta con sus compañeros, tiró: "Soy fanático de San Lorenzo y a odiamos a Boca. No lo queremos".