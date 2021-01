Villa pidió disculpas pero aclaró que el polémico video viral era viejo

El delantero de Boca Sebastián Villa aclaró este viernes que el video en el que participa de un festejo y que provocó indignación en las redes sociales no es actual, ya que se trató del cumpleaños de su madre en diciembre. No obstante, el colombiano le pidió disculpas a los simpatizantes de Boca por la imagen que dejó el equipo en el partido del miércoles ante Santos y aseguró que el domingo, en la final de la Copa Diego Maradona ante Banfield será otra historia.

"Pedimos disculpas por lo que pasó. No tenemos palabras. Sabemos como se deben sentir los hinchas, soy el primero en pedir disculpas", aseguró Villa en una entrevista con TyC Sports. El delantero dejó en claro que ahora el objetivo pasa por el compromiso ante Banfield. "Estamos muy dolidos, fue un golpe duro para nosotros. Ahora toca pensar en el domingo y salir campeones. Sabemos que no será lo mismo, pero tenemos que hacer las cosas bien", indicó el colombiano, que había quedado como blanco de las críticas en las redes sociales por un video en el que se lo ve celebrando con una mujer, situación que el futbolista aseguró que no es de estos días.

“Las imágenes mías que están rondando por ahí son de un cumpleaños familiar en diciembre. La persona que lo subió es una persona allegada a mi representante. No era momento para subirlo. Estoy acá dándole la cara a todos los hinchas, no tengo nada que esconder y quería aclararles esta situación”, remarcó Villa.