2A Suma Cero

La posta

En el informe "Derecho a la vivienda en CABA: la baja presupuestaria para el déficit habitacional", la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia analiza algunos datos relevantes del presupuesto 2021 destinado a hacer frente a los desafíos del déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Los principales hallazgos son que el monto del presupuesto en la función vivienda viene disminuyendo constantemente durante los últimos 4 años. En el presupuesto de 2021 disminuye un 17 por ciento en relación al año anterior. Y al 30 de septiembre de 2020 sólo se ha ejecutado 44,34 por ciento de los 8.533 millones de pesos del presupuesto vigente para villas. Para el 2021 se destinará a estos barrios un 67,9 por ciento menos en relación al presupuesto devengado en 2019.

Financiamiento

El Mercado Argentino de Valores (MAV) sostuvo en 2020 la tendencia alcista de los volúmenes negociados de cheques de pago diferido, pagarés y facturas de crédito electrónicas. De acuerdo con los datos aportados por el MAV, el volumen total acumulado de 2020 fue de 168.250 millones de pesos, representando un crecimiento del 59 por ciento respecto del año anterior. En tanto, el volumen acumulado en dólares alcanzó los 2395 millones con un incremento del 8 por ciento en relación con 2019.

El dato

La pandemia ha sido una de las causas que impulsó la adopción del comercio electrónico. El confinamiento animó a nuevos consumidores a probar el canal online, al mismo tiempo que aumentó la frecuencia de la compra de los que ya eran ciber compradores. Latinoamérica se posicionó el año pasado como la región de mayor crecimiento en lo referente al retail eCommerce, en donde Argentina se convirtió en el mercado de comercio electrónico minorista de más rápido crecimiento en todo el mundo, con un 79 por ciento entre 32 países según un informe de eMarketer.

Billetera

Según datos del Banco Central no existe casi diferencia de género en cuanto a propiedad de cuentas bancarias. Sin embargo, cuando se miran los pagos electrónicos, que son el punto de inicio en la relación de las personas con el sistema financiero, se observa que los hogares con jefas mujeres los utilizan menos que los hogares con jefes varones. De acuerdo al último informe sobre Inclusión Financiera del BCRA, el porcentaje es de 22 por ciento contra 25,6 por ciento a favor de los varones. Este desbalance no se traslada a la utilización de billeteras digitales, en particular las que operan sin crédito, es decir sólo contra saldo. Según el último relevamiento realizado por BKR, la fintech especializada en inclusión financiera, desde mayo hasta diciembre la billetera fue descargada en un 60 por ciento de los casos por mujeres, contra un 40 por ciento de varones.