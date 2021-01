Femicidio de Paola Ávila: "Queremos que los vecinos hablen"

Familiares de la joven Paola Ávila marcharon este domingo exigiendo justicia a un año del femicidio. La movilización se hizo por la zona oeste alta y partió desde el anfiteatro del barrio Alto la Viña, pasó por el lugar donde se encontró el cuerpo, y culminó en la Comisaría del barrio Palermo. Acompañaron familiares de otras víctimas de femicidios de Salta y organizaciones sociales y políticas.

Paola tenía 35 años de edad y tres hijos de 13, 14 años y 11 años. Aunque hay varios imputados, el asesinato aún no fue esclarecido. "Pedimos justicia y queremos que los vecinos hablen, que no tengan miedo y colaboren diciendo la verdad", pidió Victoria Ávila, hermana de la víctima y cara visible del reclamo familiar.





Lo que se sabe hasta ahora, según explicó Victoria, es que Paola estaba compartiendo una reunión con los imputados, en el barrio Puerto Argentino, cerca de su vivienda. En la reconstrucción del hecho, la fiscala determinó que Salas estuvo en la escena del crimen, había declarado que encontró el cuerpo pero no avisó a la Policía "para que vean si estaba con vida o no. Él tuvo en su poder todo el tiempo su celular pero dijo que no en un primer momento, no dio aviso a la policía, no sé por qué, y podría haber auxiliado a mi hermana si estaba con vida", indicó la hermana. También precisó que no coinciden los horarios en que Salas dijo que estuvo por el barrio y vio el cuerpo.

Victoria señaló que los vecinos le contaron que Olmedo "anduvo supuestamente intentando vender las zapatillas" de Paola al día siguiente, a la mujer la encontraron sin sus calzados.

"Paola compartió esa noche con ellos. Salió esa noche sin pensar que no iba a volver más, eran conocidos de la zona. Yo no sé cómo llega a compartir con ellos. Los conozco pero nunca tuve una charla con ellos. Despues de Navidad se acercaron dos personas a tomar en la vereda de la casa, decían que ella estuvo peleando con tres. No sabemos si la mandaron a matar", sostuvo la hermana. "Se sospecha que fue planeado entre todos", indicó.

Según sostuvo la hermana de Paola, también Campos tuvo contradicciones en su relato, "declaró que se perdió en la zona, que nunca se bajó de la moto. La cámara de la policía lo tomó unos minutos, los tomó a todos, el único que no estaba era Olmedo (alias) 'El Colita'".

"Estamos esperando a que la fiscal pueda investigar esto y que la causa no quede impune", expresó Victoria.

El Ministerio Público Fiscal informó que la última novedad en la causa es la imputación de Salas. También indicó que el trámite pasará a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) ya que la muerte está calificada como femicidio.