La lista completa nominados a los Premios Goya: Griselda Siciliani competirá en la categoría actriz revelación

Griselda Siciliani fue nominada a mejor actriz revelación en los españoles Premios Goya. Se trata de las distinciones más importantes que otorga el cine español y serán entregaradas el próximo 27 de febrero en una ceremonia que se desarrollará en Málaga, con la conducción de Antonio Banderas y María Casado.

La nominación de Siciliani es por su rol en la película "Sentimental", de Cesc Gay. En ese film comparte pantalla con Belén Cuesta, Javier Cámara y Alberto San Juan.



La intérprete argentina deberá competir por el premio con Jone Laspiur, por "Ane"; Paula Usero, por "La boda de Rosa"; y Milena Smith, por "No matarás".



Las nominaciones para los Goya fueron dadas a conocer hoy por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, desde su sede, a través de un acto encabezado por Dani Rovira y Ana Belén, según consignan diarios de ese país.



Los principales candidatos son "Adú", con 14 nominaciones; y "Las niñas" y "Akelarre", con nueve cada una.



Precisamente, "Adú" Y "Las niñas" aparecen entre las candidatas a mejor película junto a "Ane", "La boda de Rosa" y "Sentimental".



Siciliani se había instalado en ese país antes de que se desatara la pandemia de coronavirus para trabajar en esta comedia romántica.



La lista completa de nominados a los Premios Goya

Mejor película: "Adú", "Ane", "La boda de Rosa", "Las niñas" y "Sentimental".



Mejor dirección: Salvador Calvo ("Adú"), Juanma Bajo Ulloa ("Baby"), Iciar Bollain ("La boda de Rosa") e Isabel Coixet ("Nieva en Benidorm").



Mejor dirección novel: David Pérez Sañudo, por "Ane"; Bernabé Rico, por "El inconveniente"; Pilar Palomero, por "Las niñas" y Nuria Giménez Lorang, por "My Mexican Bretzel".



Mejor actriz protagonista: Amaia Aberasturi ("Akelarre"), Patricia López Arnaiz ("Ane"); Kiti Mánver ("El inconveniente") y Candela Peña ("La boda de Rosa")



Mejor actor protagonista: Mario Casas, por "No matarás"; Javier Cámara, por "Sentimental"; Ernesto Alterio, por "Un mundo normal" y David Verdaguer, por "Uno para todos".



Mejor actriz de reparto: Juana Acosta, por "El inconveniente"; Verónica Echegui, por "Explota, Explota"; Nathalie Poza, por "La boda de Rosa" y Natalia de Molina, por "Las niñas".



Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes, por "Adú"; Sergi López, por "La boda de Rosa"; Juan Diego Botto, por "Los europeos" y Alberto San Juan, por "Sentimental".



Mejor actriz revelación: Jone Laspiur, por "Ane"; Paula Usero, por "La boda de Rosa"; Milena Smith, por "No matarás" y Griselda Siciliani, por "Sentimental".



Mejor actor revelación: Adam Nourou, por "Adú"; Chema del Barco, por "El plan"; Janick, por "Historias lamentables": y Fernando Valdivielso, por "No matarás".



Mejor guión original: Alejandro Hernández, por "Adú"; Claro García y Javier Fesser, por "Historias lamentables"; Alicia Luna e Iciar Bollain, por "La boda de Rosa" y Pilar Palomero, por "Las niñas".



Mejor guión adaptado: David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, por "Ane"; Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo, por "Los europeos"; David Galán Galindo y Fernando Navarro, por "Orígenes secretos" y Cesc Gay, por "Sentimental.



Mejor película de animación: "La gallina Turuleca ".



Mejor película documental: "Anatomía de un dandy", "Cartas mojadas", "El año del descubrimiento" y "My Mexican Bretzel".



Mejor película europea: "Corpus Christi", "El oficial y el espía", "El padre" y "Falling".



Mejor película iberoamericana: "El agente topo" (Chile), "El olvido que seremos" (Colombia), "La llorona" (Guatemala) y "Ya no estoy aquí" (México).



Mejor cortometraje de ficción: "16 de decembro", "A la cara", "Beef", "Gastos incluidos" y "Lo efímero".



Mejor cortometraje de documental: "Biografía del cadáver de una mujer", "Paraíso en llamas", "Paraíso" y "Solo son peces".



Mejor cortometraje de animación: "Blue & Malone": "Casos imposibles"; "Homeless Home", "Metamorphosis" y "Vuela".



Mejor dirección de fotografía: "Adú", "Akelarre", "Black Beach" y "Las niñas".



Mejor dirección de producción: "Adú", "Akelarre", "Black Beach" y "Nieva en Benidorm".



Mejor música original: "Adú", "Akelarre", "Baby" y "El verano que vivIMOS".



Mejor canción original: "Adú", "El verano que vivimos", "La boda de Rosa" y "Las niñas".



Mejor montaje: "Adú", "Black Beach", "El año del descubrimiento" y "Las niñas".



Mejor sonido: "Adú", "Akelarre", "Black Beach" y "El plan".



Mejor dirección artística: "Adú", "Akelarre", "Black Beach", y "Las niñas".



Mejor diseño de vestuario: "Akelarre", "Explota, explota", "Las niñas" y "Los europeos".



Mejor maquillaje y peluquería: "Adú", "Akelarre", "Explota, explota" y "Orígenes secretos".



Mejores efectos especiales: "Adú", "Akelarre", "Black Beach2 e "Historias lamentables".