Operan a Wanchope Ábila de una hernia inguinal

El delantero de Boca Ramón "Wanchope" Ábila será sometido a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal que lo tenía a mal traer en el último tiempo, mientras que aún se aguardan los resultados de los estudios realizados al mediocampista Diego González, quien sufrió una lesión en su tobillo izquierdo en el duelo del domingo contra Banfield, en el que el "Xeneize" se consagró campeón de la Copa Diego Maradona.

De acuerdo a lo que explicó el propio Ábila en declaraciones a la señal de cable TyC Sports, la operación a la que se someterá tiene el objetivo de "tratar de solucionar todos los problemas que vienen sucediendo en el aductor y la zona del pubis". "Decidí operarme rápido post partido para llegar bien y sin problemas al inicio de la pretemporada", dijo el atacante, que podrá retornar a las prácticas el próximo 27 de enero para trabajar a la par de sus compañeros.

Por el lado de González, quien se retiró del campo de juego luego de tapar con su cuerpo un disparo de Martín Payero en el partido con Banfield, arribó a Buenos Aires desde la provincia de San Juan en silla de ruedas y un "walker" en su pierna. "Hicimos una placa y el doctor la vio, pero tenemos que ver cómo sigue en estos días para hacer o no otro estudio", expresó el ex volante de Racing y Lanús, que aseguró que aguarda regresar a los entrenamientos para entrar en ritmo. "Tengo muchísimas ganas de hacer una buena pretemporada, hace casi dos años que no tengo una y la estoy esperando con mucha ansiedad", explicó González.

El plantel que encabeza el entrenador Miguel Ángel Russo quedó licenciado hasta el 27, a la espera del regreso a los trabajos de cara a la próxima temporada.