Toto Salvio: "Terminamos dando la peor imagen"

El delantero Eduardo "Toto" Salvio se mostró crítico con la manera en que Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores, más allá de la conquista de la Copa Diego Maradona, y expresó que el equipo terminó dando "la peor imagen".

"Creo que River, a pesar de haber quedado eliminado, terminó dando la imagen de lo que es River en los últimos años. A nosotros nos pasó al revés, terminamos dando la imagen del peor Boca. Empezamos bien con Miguel pero terminamos jugando peor, dando una imagen pobre", afirmó en declaraciones televisivas.



Salvio también se hizo cargo del error que tuvo en el partido ante Santos de Brasil, cuando perdió una pelota que derivó en el gol de Yefferson Soteldo, el segundo del equipo paulista, y recibió la recriminación de Carlos Tevez. "Después del partido que perdimos, nadie habló con nadie. Lo que me dijo Tevez es normal, son cosas del partido. Con Tevez me llevo muy bien", relató.

También criticó algunos hechos ocurridos en la semifinal ante Santos, donde Boca terminó siendo eliminado por 3 a 0, y criticó ciertas actuaciones: "Las bandas no funcionamos bien, los laterales no se proyectaron, no habían combinaciones entre extremos y laterales y Boca fue siempre fuerte en eso. Yo me hago cargo que perdí la pelota y no corro, pero también tenía a toda la defensa atrás. No dejé al equipo mal parado. Yo cometí un error, pero tenía cinco jugadores atrás. Como equipo podían hacer un poco más, pero yo me hago cargo", explicó.

Salvio, no obstante, dijo que se siente "muy bien" en el club xeneize, pero comentó que no puede decir si se va a quedar, porque no sabe lo que puede pasar, aunque por el momento se va a presentar en la pretemporada. "Económicamente seguro que algo de Arabia es mejor. Yo acá estaré ganando la mitad de lo que ganaba en Benfica. En felicidad no hay comparación. Benfica es popular, pero lo que uno vive en Boca no se iguala", dijo.