José Luis Ramón: "No podemos seguir sin un Procurador"

"Es una extorsión que están haciendo sobre el Congreso", afirma José Luis Ramón sobre la postura de la alianza macrista de condicionar los proyectos que aborda el Parlamento y sostiene que Juntos por el Cambio "utiliza la pandemia para poner en aprietos a toda la sociedad argentina". En diálogo con PáginaI12, el presidente del Interbloque Federal para el Desarrollo también respaldó las reformas a la justicia federal y las modificaciones a la ley del Ministerio Público Fiscal que el macrismo busca frenar en la Cámara baja.



--Juntos por el Cambio plantea no renovar el protocolo para sesionar si no se acuerdan previamente los proyectos a tratar. Usted ha sido muy crítico de esta postura...

--Cuando hablamos de la pandemia no hablamos de política, sino de una cuestión de Estado. Lamentablemente la conducción de la UCR y el PRO están llevando esto a una pelea política y están causando un perjuicio enorme. Juntos por el Cambio usa la pandemia como si fueran los hijos de un matrimonio que se está separando. Eso es grave para la sociedad y ocurre lo que pasa en estas últimas semanas donde los mas jóvenes, que están buscando su identidad, se encuentran con dos mensajes: el del Estado que trata de llevar adelante políticas de cuidado y aparece otra fuerza política despechada que utiliza la pandemia para poner en aprietos a toda la sociedad argentina.

--¿Ustedes están de acuerdo con renovar el protocolo?

--Si. Cuando empezó la pandemia se llego a un acuerdo en base a consensos débiles, aunque consenso al fin, para sesionar de manera remota mixta que funcionó a todo lo largo del 2020. Fruto de este capricho despechado de Juntos por el Cambio decidieron volver a las sesiones presenciales. Se vuelve a elaborar este protocolo donde la sesión presencial puede tener como opción de participar de manera remota y tampoco están de acuerdo porque lo que están haciendo ahora es tratar de que la agenda del Congreso no sea del que está gobernando sino la de ellos. Lo que hace Juntos por el Cambios es una suerte de extorsión sobre el Congreso.

--JxC intenta bloquear el tratamiento de reformas a la justicia federal y a la Procuración. ¿Cuál es su opinión sobre estos proyectos?

--El primer punto y creo que es muy importante es que en la media sanción del Senado a la reforma judicial se puede ver claramente que no hay impunidad para ningún funcionario ni se consolida el poder político en la Corte Suprema. Eso no está en discusión. Podemos verificar claramente que con ese proyecto se pueden lograr dos cosas: en lo penal descentralizar la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de Comodoro Py, y hacer que en las provincias tome protagonismo la Justicia federal. A partir de jueces, secretarios y fiscalías que puedan atender los temas no penales que afectan en el interior de la Argentina. Tiene que ver con que haya un fuero específico de consumidores, medio ambiente y de procesos colectivos cuando se afectan seriamente a la economía familiar. El proyecto es importante desde lo técnico y político y que lo proponga el Poder Ejecutivo es una oportunidad para ser tratado.

-¿Y sobre la Procuración?

--Nosotros creemos que tiene que ser un mandato acotado en el tiempo, no pueden ser eternos como tampoco el actual mandato de los jueces. El perfil del procurado tiene que tener una visión de la política, la economía y lo social. Tenemos que destrabar esa discusión, no podemos seguir sin tener un Procurador designado por el Congreso.

--Sus propuestas han girado alrededor de los derechos de los consumidores ¿Cuáles son las leyes que mas avanzaron en esa dirección y las que faltarían?

-- Fueron muy pocos los proyectos que avanzaron en la protección real de los derechos de los consumidores. Uno de ellos fue la ley de góndolas que necesita de la decisión política del Poder Ejecutivo para implementarla, porque es la que permite que pueda existir competencia para las pymes y los productores de las economías regionales. Falta terminar con la sanción del código de los consumidores una de las propuesta que venimos empujando fuertemente y que desde Juntos por el Cambio, en razón de los intereses económicos que ellos protegen, se oponen seriamente. Espero que el Frente de Todos apoye nuestra iniciativa de la puesta en marcha de la bicameral y la sanción del código de consumidores que hemos solicitado que se trate.

--¿Y la declaración de servicio público del acceso a Internet?

--Es un principio que tiene que tener un sentido mas profundo. Si va a producir un aumento tiene que haber audiencia pública. Para que los proveedores del servicio muestren cuales son sus costos, su rentabilidad y su compromiso con las inversiones que se necesitan. El gobierno lo instrumentó a través de un DNU que nosotros apoyamos pero no es suficiente porque acaban de aumentar el 5 por ciento del valor del servicio de Internet y no hubo audiencias públicas. Tiene que haber control del Estado y lamentablemente los Entes de control no lo están haciendo como debieran.

---Mientras gobernó JxC llamó "oposición responsable" a quienes lo acompañaron en la sanción de leyes. Pero desde el llano acusa a su interbloque de filo oficialista.

--Lo lamentable de esas expresiones del macrismo es que están intentando socavar el prestigio de nuestro interbloque. Porque ninguno de los proyectos que presentamos nosotros son alocados. En el Frente de Todos somos escuchados y hemos marcado nuestra posición en cada uno de los proyectos que henos apoyado. Pero el macrismo no dicen que cuestionamos aquellas cosas del oficialismo que nosotros creemos que debilitan las herramientas que necesitan los emprendedores, como por ejemplo el proyecto para tratar de limitar las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). Ese es un proyecto que proviene de Juntos por el Cambio al que estamos apoyando para que no se modifique.

--Las Sociedades Anónimas Simplificadas han sido muy cuestionadas y denunciadas como instrumento para concretar delitos como evasión impositiva y fuga de capitales, entre otros…

--Eso es lo que dice una parte del sistema. Yo digo las SRL, los bancos, las cooperativas e infinitas figuras societarias utilizan esa faz delictiva. Lo que tiene que hacer el señor que dirige la IGJ (Ricardo Nissen) es perseguir los delitos y no la herramienta societaria que están utilizando la mayoría de los emprendedores que desarrollan una importe actividad económica que genera ingresos para la Argentina.

--¿Entonces hay que aplicar mas controles del Estado?

--Claro, pero no tratar de limitar una herramienta que favorece a los emprendedores, que son minipymes, emprendimientos familiares y muy chicos que con esta herramienta pueden comenzar a funcionar como sociedad. Y yo no he visto ningún banco, de aquellos que facilitan el lavado de dinero, o empresas que conforman sociedades tradicionales a las que hayan sido perseguidas de esta manera por la IGJ. Ahí, lamentablemente, nos ponemos enfrente del oficialismo.