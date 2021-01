Paramount+, nueva jugadora en la guerra del streaming

¿Está en Netflix? ¿En Disney +? ¿Quizás por Amazon Prime Video? ¿Mubi, Acorn, Starz Play, Qubit, DirecTV Go? Desde el 4 de marzo habrá que sumar una nueva plataforma a la superpoblada oferta del streaming con el desembarco de Paramount +. El servicio tendrá su estreno en América Latina ese día, en simultáneo con los Estados Unidos. El anuncio de la compañía, perteneciente al gigante mediático de ViacomCBS, se dio a conocer en la jornada de ayer.

En su cartera de contenidos habrá películas y series originales, producciones de la señal premium Showtime -CBS All Access-, los estudios de CBS, Nickelodeon, Comedy Central, MTV, deportes en vivo, entre otros contenidos de Viacom. Nueva forma, entonces, para una de las ex majors de la era dorada de Hollywood que dispondrá de una biblioteca de más de 30 mil títulos propios. En su país de origen, a su vez, ofrecerá partidos de la NFL. ¿Será una competencia de touchdowns para las señales deportivas locales? Recién quedará todo más claro el 24 de febrero, fecha en la que la compañía realizará un evento para inversores y ofrecerá una descripción integral de su estrategia en el mercado. No hubo, por otro lado, precisiones sobre el costo ni especificaciones técnicas.

Algunos de sus proyectos confirmados se sabían de hace tiempo. Entre los puntales aparece el drama First Ladies, protagonizado y producido por la ganadora del Oscar Viola Davis, quien interpreta a la ex primera dama Michelle Obama. Otro plato fuerte será Lioness, un drama de espías creado por Taylor Sheridan (Yellowstone). Más adelante llegaría The Offer, miniserie centrada en el backstage y la realización de El Padrino. Consta de diez episodios y Michael Tolkin (Escape at Dannemora) será su showrunner. Vale recordar que la película de Francis Ford Coppola es uno de los emblemas de Paramount, de allí la envergadura que tomará este proyecto basado en las revelaciones del productor Al Rudy (que también aparece como productor).

Kevin Costner en Yellowstone.

Entre las entregas ya conocidas por la audiencia local están las nuevas temporadas de El cuento de la criada y Yellowstone, el muy buen western moderno protagonizado por Kevin Costner. Por otro lado, el servicio planea relanzar Behind The Music, la recordada entrega documental de MTV donde los artistas narraban su historia en primera persona. Para los más chicos habrá una nueva serie sobre Bob Esponja (Kamp Koral) y dos proyectos en desarrollo que Nickelodeon mantiene bajo llave.

En lo que atañe directamente a la Argentina, habrá que ver cómo impacta el desembarco de Paramount + en Telefé dado que ViacomCBS es propietario del canal de las pelotas. Se dan por descontado cambios importantes en PlutoTV, un servicio de streaming completamente gratuito que ni siquiera requería la necesidad de registrarse, y sirvió como laboratorio para la corporación con sus más de 12 mil horas de contenidos. También debe anotarse el poroto de la primera serie original latina: Cecilia es una ficción que lleva adelante la productora de Daniel Burman.

Son días movidos para el mercado de streaming. Netflix acaba de informar un crecimiento en la cantidad de suscripciones en el 2020. Para algún momento de 2021 se espera HBO Max y habrá que sumar a Star con la reconversión de Fox. En esta coyuntura se dará la llegada de Paramount +, que ya está precalentando para jugar un partido con muchísimos players.