Central fue goleado y humillado en San Nicolás 

El mal momento que atraviesa Central expuso a los canayas a un papelón en Copa Argentina. Ante un rival inferior en lo físico y de jerarquía, equipo de Cristian González se encontró con una derrota por goleada que expone las internas que se viven en el plantel superior. Boca Unidos encontró una victoria histórica que obliga a la dirigencia de Arroyito a revisar el proyecto que lidera el Kily González. Es la primera vez que Central no puede superar los 32avos de final de Copa Argentina.



Vecchio no demostró su jerarquía.

Un equipo que atraviesa conflictos de convivencia encontró ayer el peor inicio que podría tener su debut en Copa Argentina. En la primera pelota del partido, Miño le cometió penal de Ríos, quien se anticipó a la pelota en busca de pase de Medina y el ex Central, desde los doce pasos, puso a Boca Unidos en ventaja al minuto de juego.

Sin mayor idea de qué hacer con la pelota y huérfano de conducción, Central se repitió en centros al área, con avances repetidos, en general por derecha. El canaya avanzada en el campo por obligación, contrariado sus jugadores para no encontrar un libreto de juego y así se le hizo más fácil a los correntinos repeler cada intento auriazul.

Marinelli, otro que no gravitó.

Boca Unidos no tiene la preparación de un equipo de primera. Esa limitación, por el contrario, no fue un barrera para los dirigidos por Claudio Marini. Porque a pesar de que Medina ya no tiene la explosión en sus corridas en sus años en Arroyito, y Ríos impone su físico para disimular su acotada velocidad, los puntas correntinos le sacaron provecho a las torpezas conocidas de Bottinelli. Medina le sacó la pelota al zaguero central, fue hasta el fondo, esperó a Ríos que pise el área y se la tocó atrás para defina con arco libre, ampliando así la ventaja en el marcador, al promediar el primer tiempo.

La reacción de Cristian González apareció en el descanso, cuando metió en cancha para jugar el segundo tiempo a Villagra y Russo. Pero los minutos se fueron sin que Central elaborara una jugada de gol. Un remate alto de Villagra, desde fuera del área, a los 20 minutos, fue el primer intento por descontar. El último manotazo del Kily fue meter a los delanteros Martínez Dupuy y Giaccone. Martínez Dupuy lo perdió debajo del arco, solo, al recibir un rebote en el palo en remate de Martínez. Hubo dudas sobre si entró un cabezazo de Russo. Pero las ilusiones se las llevó Bottinelli. El defensor bajó a Medina en el área y Ramírez, de penal, marcó el tercero para dejar a Central sumido en una crisis que pone en el centro del debate la continuidad de Cristian González.







0 Central

Miño

Martínez

Laso

Bottinelli

Blanco

Ojeda

Rinaudo

Vecchio

Marinelli

Ferreyra

Gamba

DT: Cristian González

3 Boca Unidos

Martínez

Monje

Morales

Lazzaroni

Leani

Abecasis

Sánchez Paredes

Schweizer

Ramírez

Ríos

Medina

DT: Claudio Marini

Goles: PT: 1m Medina (BU) de penal y 25m Ríos (BU). ST: 37m Ramírez (BU) de penal.

Cambios: ST: Desde el inicio Villagra y Russo por Ojeda y Ferreyra (C), 26m Martínez Dupuy por Blanco y Giaccone por Marinelli (C), 40m Fabbro por Ramírez y Larrasabal por Abecasis (BU) y 45m Núñez por Ríos y Ricardone por Medina (BU).

Cancha: Unico de San Nicolás

Arbitro: Yaél Falcón Pérez