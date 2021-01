Historia propia pero colectiva

“Es un documental experimental feminista, con el que quisimos lograr una conjunción de voces, a través de las cuales contar una historia que de una y otra forma nos atraviesa a todas”, explica Manuela Cantero. “Tomamos el 2015 como punto de quiebre, cuando las mujeres salen a la calle a partir del Ni Una Menos, y construimos una genealogía. Conversamos con chicas muy jóvenes y también con quienes militan desde hace años, con el fin de reflexionar sobre el camino recorrido”, agrega Luisina Scarafiocca. Ahora que sí nos ven es el trabajo que Valquirias Producciones estrena hoy a las 21.30, a través de YouTube (Para acceder a una entrada, consultar en las redes de la productora: FB: @valquiriasproducciones, IG: @valquiriasproducciones, o al mail [email protected]).

Scarafiocca fue su directora, la fotografía y la producción ejecutiva correspondieron a Manuela Cantero, la dirección de arte a Gabriela Vergara, y el montaje a Leila Musso. Las cuatro conforman esta productora audiovisual, independiente y rosarina. Además, el trabajo fue la tesis con la que obtuvieron el título de grado en la Licenciatura de Producción y Realización Audiovisual de la UAI.

--Un “documental experimental feminista”, la categoría asume su problemática.

Luisina Scarafiocca: --La heterogeneidad desde la que se constituye el movimiento nos obligó un poco a escapar de las tipificaciones disciplinarias o del documental como tal. A partir de las estructuras generadas mediante el entramado de las historias personales, un poco se dio naturalmente que el documental se resistiera a encasillarse.

Manuela Cantero: --Creo que a lo largo de la carrera siempre tratamos de experimentar, y con la tesis no fue una excepción. Queríamos un documental que fuera feminista y experimental, aun cuando no supiéramos cómo hacerlo. Llegó un momento en el que tuvimos muchísimo material, y el experimental nos ayudó mucho a la hora de armarlo. Creo que si hubiese sido algo más lineal o encasillado no hubiese sido posible la emoción que conseguimos.

--Es notable pensar que el trabajo fue dialogando con distintos acontecimientos, como lo significa ahora el aborto legal.

Scarafiocca: --No sabíamos cómo iba a ser el cierre del documental y tuvimos que amoldarnos a lo que iba ocurriendo en el día a día. Pero lo que quisimos es que fuera un aporte, no solo para quienes se involucran en la lucha, sino también para quienes lo ven desde afuera y puedan acercarse.

Cantero: --Un aporte que ayude a educar, para que si lo ve alguien que no esté informado, acceda al relato de chicas que explican cómo el feminismo les cambió la vida. Nosotras mismas aparecemos involucradas y nos preguntamos, de hecho, qué seríamos hoy si no fuéramos feministas.

Scarafiocca: --Nos ocurrió lo mismo a las cuatro. Empezamos la facultad en 2015 y desde contextos muy distintos, con vidas diferentes. En ese año nos encontró tanto la facultad como el feminismo.

Cantero: --Atravesamos cambios y dilemas. Es lo que nos pasó durante El Encuentro Nacional de Mujeres en 2016, cuando decíamos que no éramos tan feministas (risas). Ahora que nos damos cuenta de lo distintas que somos, nos preguntamos cómo seríamos si no nos hubiésemos encontrado, si no hubiésemos estudiado cine.

Ahora que sí nos ven entrelaza voces, las enhebra. Los rostros de las entrevistadas aparecen a destiempo, antes o después. Por eso, sus palabras acompañan otras imágenes y muchas posibilidades. Una elección estética que es un acierto. “Queríamos un documental con entrevistas que no fuera convencional, y Luisina encontró la manera. También porque contábamos con gente que si bien sabíamos que tenían historias para contar, algunas de ellas terminaron siendo muy fuertes, de violencia de género. De manera tal que al no haber una cámara delante, se generó un ambiente que ayudó a las entrevistadas”, comenta Cantero.

Scarafiocca: --En Pina, el documental de Wenders, no hay una cámara frente a los entrevistados, y nos pareció la mejor manera. Descubrimos un poco lo que esperábamos, porque la historia de una era la historia de todas. Nos encontramos en los mismos recuerdos, en la misma lucha, aun cuando tenemos edades distintas.

--Y sobre el final, ¡la celebración de las brujas!

Scarafiocca: --Las brujas que no pudieron quemar. La reivindicación de la figura de la mujer poderosa, que sabe, que sufrió persecuciones y violencias. Nos pareció importante dejar en claro que el documental termina pero la lucha no.

Cantero:

--Y apropiarnos de un término para decir: “sí, somos brujas, ¿y qué?”. Si se revisa la historia, la bruja era la mujer que sabía más, la que era libre, la que vivía por fuera del sistema.