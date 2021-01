DOMINGO 24

CINE

Comunidad cinéfila Durante enero, la sala virtual presenta una programación renovada. El eje temático “Vuelta al mundo” recorre expresiones cinematográficas de nuevas directoras del cine europeo y de Medio Oriente premiadas en los festivales internacionales: el drama israelí El acoso de Michale Aviad, el filme francés La última locura de Claire Darling; Querido Señor, película hindú de Rohena Gera (destacada en el Festival de Cannes) y Un novio para mi boda de Rama Burshtein, multipremiada directora israelí que aborda la temática de la mujer en el mundo ortodoxo. El segundo eje lleva el nombre de “Culto al terror” y propone una selección de películas de cine de terror, bizarro y fantástico.

Entrada: $160. Disponible en https://www.comunidadcinefila.org/

MÚSICA

Esteban y Julia Morgado Padre e hija se presentarán en vivo por primera vez en el año 2021 para compartir con el público las canciones que los unen. Recorrerán distintos géneros musicales, recreando la idea del fogón y generando un espacio donde ambas generaciones se encuentren. También presentarán canciones de su disco Eterna y vieja juventud, nominado a los Premios Gardel en este año. Tango, folklore, jazz, rock nacional, boleros son algunos de los géneros que recorrerán en este concierto titulado “Fogón en la terraza”.

A las 20.30, en Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $550. Disponible en https://www.plateanet.com/obra/20474?obra=ESTEBAN-MORGADO-Y-JULIA---FOGON-EN-LA-TERRAZA

Quinteto para piano y cuerdas El ensamble integrado por Marcelo Balat (piano), Gustavo Mulé (violín), Javiera González (violín), Carla Regio (viola) y María Eugenia Castro Tarchini (cello) se presenta en el marco de los conciertos abiertos al público en el Auditorio Nacional. Se escuchará el cuarteto en sol menor para piano, violín, viola y cello K. 478 de Wolfgang Amadeus Mozart, el quinteto en mi bemol mayor para piano y cuerdas op. 44 de Robert Schumann y Primavera porteña de Astor Piazzolla. El Centro Cultural Kirchner continúa así abriendo sus puertas los fines de semana de enero para que el público pueda disfrutar de conciertos en vivo y exhibiciones, bajo los protocolos sanitarios y de distanciamiento.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner - CCK, Sarmiento 151. Entradas disponibles en

https://cck.gob.ar/

TEATRO

Nada del amor me produce envidia La obra escrita por Santiago Loza y protagonizada por María Merlino está en cartel desde hace más de diez años. Se trata de un melodrama musical cuyo anclaje es el mundo de las cancionistas argentinas de los años 30. Tomando como punto de partida el mítico cachetazo que aparentemente Libertad Lamarque le habría dado a Eva Perón, se creó un espectáculo teatral / musical centrado en el drama de una costurera de barrio al que un buen día se le aparecieron Libertad y Evita para encargarle el mismo vestido. Dirección y puesta en escena: Diego Lerman. A partir de hoy, todos los domingos.

A las 19.30, en Teatro El Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Entrada: $800. Disponibles en http://www.teatropicadero.com.ar/

LUNES 25

CINE

Buenas noches Malvinas En abril de 1982 Dalmiro Bustos y Elena Noseda enfrentan uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando su hijo mayor, Fabián, es enviado a combatir a las Islas, junto a cientos de soldados conscriptos. A casi cuarenta años de los hechos, Dalmiro, Elena y sus dos hijos menores, Javier y María Elena, cuentan lo que no pudieron decir entonces, en un intento de ir tras las huellas de Fabián y poner en palabras las angustias y los dolores que aún permanecen. La película de Ana Fraile y Lucas Scavino pone sobre la mesa las distintas formas de hacer frente a lo traumático y las cicatrices físicas y psicológicas que persisten a casi 40 años del conflicto bélico.

Entrada: $30. Disponible en http://cine.ar/

Mamá, mamá, mamá Presentada a comienzos del año pasado en la Berlinale, la ópera prima de Sol Berruezo Pichon-Rivière –que también participó en la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata– es una aproximación al relato de crecimiento. La protagonista, una chica de doce años llamada Cleo, acaba de sufrir una situación trágica. Al cuidado de una tía y sus primas, la joven intentará atravesar el duelo al tiempo que los juegos cumplen su función de catarsis inconsciente. Con un notable reparto de niñas y adolescentes debutantes y un tono naturalista que, por momentos, es invadido por lo fantástico, la película fue rodada en su totalidad por un equipo técnico de mujeres.

Entrada: $160. Disponible en http://www.puentesdecine.com/

MÚSICA

Lágrima o Alienado El dúo electropop presenta “Lo que quería era”, un nuevo sencillo y primer adelanto de su segundo disco de estudio a estrenarse este año. Si bien han pasado tres años desde la salida de su álbum debut La caída de las paredes (2017), el proyecto compuesto por los saladillenses Laura Mastantuono y Juan Pablo Ojeda se encuentra lejos de haber estado en una pausa. Con dos singles presentados en versiones en vivo (“Sumergida” y “Máquinas de tiempo”) y varios conciertos realizados en diferentes espacios culturales de La Plata entre 2018 y 2020.

Disponible en plataformas digitales https://www.youtube.com/watch?v=f2dwgeuMXu4

ARTE

Hotel palmera La muestra propone una inmersión en el mundo de Matías Duville y permite conocer en profundidad su propuesta artística a partir del recorrido de una serie de nuevas instalaciones y la presentación de una colección de dibujos pertenecientes a distintas etapas de su carrera. La exposición invitará al público a sumergirse en los paisajes atemporales de Duville, mezcla de una geografía real y otra ilusoria. Hotel palmera reúne nuevas instalaciones y dibujos pertenecientes a distintas series realizadas a lo largo de su carre­ra, un recorrido por los distintos proce­sos de experimentación con soportes y materiales con los que Duville construye su imaginario.

En Colección Fortabat, Olga Cossettini 141, Puerto Madero. Entrada: 200. Turnos disponibles en http://coleccionfortabat.org.ar/reserva-tu-turno.php

MARTES 26

TEATRO

Buscando a vassa Máximo Gorki escribió Vassa Zheleznova en 1910. Años después, ya consumada la Revolución Rusa y la elevación de Gorki como uno de los escritores canónicos del realismo socialista, decide reescribir la obra en 1935, con el mismo nombre pero absolutamente modificada. En ambos casos lo único que se mantiene tal cual es su protagonista, Vassa Zheleznova, una mujer avasallante y orgullosa que ha criado una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo saber quién es esta mujer? ¿Qué tipo de actriz puede encarnarla? ¿Cómo la inventa cada cuerpo? Buscando a Vassa es la búsqueda de esa mega-mujer que protagoniza las dos obras de Gorki, como excusa para asistir al despliegue de actuación de tres grandes actrices. Dramaturgia y dirección de Felicitas Kamien. Intérpretes: Stella Galazzi, Anabella Bacigalupo, Marta Haller, Victoria Cipriota, Julian Cabrera, Javier Pedersoli y Maiamar Abrodos.

A las 20, disponible en https://complejoteatral.gob.ar/

CINE

Los tiburones La tranquilidad de un pequeño balneario se ve alterada por la sospecha de una insólita invasión de tiburones, algo preocupante para los lugareños. Rosina tiene 14, es la del medio de tres hermanos, no tiene amigos y sus intercambios con el mundo no pasan de monosílabos o alguna frase suelta; ella cree haber visto algo en el mar, pero nadie parece prestarle demasiada atención. Cuando su padre la lleva a trabajar en el mantenimiento de las casas de veraneo de la zona conoce a Joselo, un pescador algo más grande que ella. Rosina empieza a experimentar algo nuevo: el deseo de acortar la distancia entre su cuerpo y el de Joselo. Para llamar su atención elabora un plan retorcido y algo torpe, moviéndose invisible y peligrosa, como inspirada por la presencia de los misteriosos depredadores. Una película de Lucía Garibaldi.

Disponible en http://www.puentesdecine.com/. Entrada: $160.

ARTE

Remedios Varo Hasta el 15 de febrero podrá visitarse Constelaciones, una exposición antológica de Remedios Varo, figura central del surrealismo y del arte fantástico latinoamericano y referente ineludible de la escena mexicana de mediados del siglo XX, que nucleó a un extraordinario grupo de artistas e intelectuales exiliados. La exposición da cuenta de su producción más relevante y es la primera dedicada a la artista que se realiza en Argentina. Plantea un recorte temporal que va de 1938 a 1963 y se centra especialmente en las obras realizadas durante el exilio de la artista en México, a partir de 1942. Se presentan pinturas, dibujos, bocetos y un nutrido cuerpo de documentación de su archivo personal.

En el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $360. Turnos disponibles en https://malba.liit.com.ar/decidir/

Vuelve antes de que el sol disipe la niebla La muestra de Darío Aguilar alberga un proyecto que no tiene al papel por soporte pero sí el espíritu explorador y romántico que caracteriza a la casa y al espacio. Dice el artista: "La exposición es el resultado de mi investigación acerca de la vida y obra de Ignacio Gerry, iniciada en abril de 1998, materializada en una serie de pinturas realizadas con la técnica del temple sobre yeso. Al abordar su figura propongo generar una constelación de informaciones que me permitan los recuerdos de mi mente a los nuevos datos que se van generando con los sucesivos relatos de quienes lo conocieron, poder diferenciar el recuerdo-emoción del recuerdo-construcción, el recuerdo pacificador de aquél que suple una falta determinada”.

En Microgalería, Loyola 514, Villa Crespo. Turno previo en https://www.microgaleria.com.ar/



MIÉRCOLES 27

MÚSICA

Fernández Fierro Después de un largo año sin presentaciones, la orquesta que revolucionó la escena del tango con su potente sonoridad y puesta en escena regresa a los conciertos en vivo en su propio club, el CAFF a mitad de aforo en su amplia sala y con todos los protocolos de prevención correspondientes. La poderosa orquesta Fernández Fierro vuelve a su propia sala con sus shows de tango con puesta de rock, en los que presenta temas nuevos y los de Ahora y siempre, su último disco ganador de los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Tango Orquestal. La Fierro nació en 2001 y desde entonces ha cautivado a la audiencia de Argentina y el mundo con su estilo potente y emotivo, llevando su música por Europa, Oceanía y Latinoamérica e ingresando en escenarios históricamente relacionados con el rock.

A las 21, en el CAFF, Bustamante 772. Entrada: $800. Disponibles en https://bue.tickethoy.com/entradas-musica/fernandez-fierro-en-caff-club-atletico-fernandez-fierro

TEATRO

Cuerpo Primer trabajo de una serie de obras basadas en conceptos y problemas filosóficos, se trata de una indagación escénica sobre Spinoza. Un cuerpo que se mueve y acciona atravesado por pasiones y afectos, deja de lado el bien y el mal y se introduce en lo que es bueno o malo para sí. La sombra de un cuerpo que padece en contraposición a uno que acciona. Cuerpo, espacio vacío, luz conforman este dispositivo ideado para la des/composición de relaciones en escena. Con dramaturgia, actuación y dirección de Marcelo Savignone, el vestuario es de Mercedes Colombo, la iluminación de Nacho Riveros y la música original de Luis Sticco. La asesoría artística es de Viviana Iasparra y la asistencia general de Milagros Coll, Damián Minervini y Guido Napolitano. Las entradas se reservan en la web del Recoleta a partir del viernes 22. Se reprograma por lluvia.

A las 20 y 21.30, en el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ARTE

Colección Sívori El Museo Sívori reabre sus puertas con esta exhibición que reúne un conjunto de grabados de Guillermo Facio Hébequer que se complementan con un núcleo de témperas y bocetos escenográficos de su colega Abraham Vigo pertenecientes a la Colección Sívori. Hebequer (1889-1935) y Vigo (1893-1957) fueron artistas contemporáneos y trabajaron juntos en diversos proyectos. Formaron parte del Grupo denominado los Artistas del Pueblo y se vincularon con los escritores del Grupo de Boedo con quienes coincidían en su temática social, sus ideas de izquierda y su deseo de vincularse con los sectores populares. Una de las técnicas más utilizadas por éstos fue el grabado, por su fácil reproducción y distribución a la hora de pensar la democratización de la imagen.

En el Museo Sivori, Av. Infanta Isabel 555. Entrada: $50. Turnos disponibles en https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-sivori/reserva-online

Paisaje Florencia Battiti y Daniel Fischer, curadores de esta exposición colectiva, se preguntan “cómo abordar la noción de paisaje desde este entorno extrañado”. En el contexto de la pandemia, el acceso al arte por medios virtuales tomó mayor relevancia. En esa línea, la muestra propone un recorrido virtual innovador e interactivo que permite acceder a las obras originales de artistas como Charly Nijensohn, Teresa Pereda, Fabiana Barreda, Matías Duville, Estanislao Florido, Gabriela Golder, Jorge Macchi, Edgardo Rudnitzky, Leticia Obeid, Silvia Rivas y Paola Sferco. La exhibición está dividida en cuatro salas que cuentan con audioguías y tips desarrollados por el equipo de mediación de Casa Naranja para una exploración activa durante el tour.

Disponible en https://www.naranja.com/casa-naranja

JUEVES 28

ARTE

Sergio De Loof ¿Sentiste hablar de mí?, el título de esta muestra, es la respuesta de Sergio De Loof a la invitación del Museo Moderno a celebrar su impronta y su legado. Es una obra faraónica en la que se dan cita pasillos palaciegos, obras de teatro, una tienda que vende sus creaciones, una biblioteca, un carnaval. El recorrido hace hincapié en sus desfiles y vestimentas, e incluye sus diarios, una selección de materiales documentales inéditos, sus intervenciones en la revista Wipe, sus pinturas e instalaciones desde mediados de los ochenta hasta hoy. La exposición da cuenta de la creatividad enardecida y desbordante de Sergio De Loof, con la que ha combinado hasta igualar el quehacer comunitario y la expresión individual, la pobreza y el lujo, el paladar aristocrático y el gusto popular.

En el Museo de Arte Moderno - MAMBA, Av. San Juan 351. Entradas disponibles en https://www.museomoderno.org/

Crear mundos Con la asesoría académica de María Laura Rosa y la curaduría de Cecilia Jaime y Manuela Otero, la muestra recorre la producción de más de cincuenta artistas mujeres que han formado parte a lo largo de todos estos años de la historia de Fundación Proa. El título de la exhibición retoma una frase de la teórica Donna Haraway: “qué materiales usamos para pensar otros materiales, qué cuentos contamos para contar otros cuentos y qué historias hacen mundos.” Partiendo de la historia del arte y a través de distintas disciplinas, las artistas reflexionan sobre problemáticas asociadas a los materiales y elementos de la vida cotidiana, la relación con el espacio, las sutilezas del lenguaje y el lugar del cuerpo desde diversas generaciones y culturas de todo el mundo.

En Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929. Turnos disponibles en http://proa.org/

Alberto Sordi 100 En el centenario del nacimiento del gran actor italiano, la muestra fotográfica evoca la vida y el universo creativo de uno de los intérpretes que mejor abordó la identidad italiana desde la posguerra hasta nuestros días. La muestra presenta un recorrido por sus interpretaciones y el detrás de escena de varias películas en las que participó, a través de una treintena de fotografías inéditas de distintas épocas provistas por el acervo del Archivio Storico Nacional Enrico Appetito, el archivo familiar del creador de la muestra, Antonio Cervi, y la Fundación Cinemateca Argentina, dedicada a la conservación del patrimonio fílmico argentino y del mundo. La exhibición es realizada en conjunto por la Embajada de Italia en Argentina y el Centro Cultural Kirchner.

Reserva de entradas disponible en https://cck.gob.ar/

MÚSICA

Brian Chambouleyron Al regreso de su gira europea presentando Volare, su último disco, Brian Chambouleyron presenta una propuesta con acento francés con su nuevo espectáculo “C’est moi !”. Auspiciado por la Alianza Francesa, este varieté musical incluye obras de su disco junto a las más recientes incorporaciones de su repertorio, presentando un abanico de canciones internacionales en diversas lenguas latinas. El cantante y guitarrista estará acompañado por Gabriel Spiller en batería y Mono Hurtado en contrabajo y compartirá unos tangos con el pianista argentino radicado en Suiza Roger Helou.

A las 21, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $750. Disponible en https://tuentrada.com/eventos/detalle/BrianMare/10228320613343

VIERNES 29

MÚSICA

Bestia bebé Se formaron en el sello Laptra, del que surgieron bandas como 107 Faunos o El Mató a un Policía Motorizado, y desde su debut en 2013 con un disco que tenía el mismo nombre que la banda, Bestia Bebé, le trajeron al indie riffs de guitarra y rock barrial con odas a la amistad, canciones de amor, fútbol y superhéroes. Hoy estará presentando Gracias por nada, su nuevo disco lanzado en 2020. Se trata del cuarto álbum de la banda, que reúne once canciones de las cuales ya habían anticipado algunas como single. Es el primer trabajo de estudio con Boui Vilche en la guitarra como nuevo integrante del grupo. Se presentan hoy y el sábado 30.

A las 20, en The Roxy, Niceto Vega 5542. Entradas disponibles en https://livepass.com.ar/

Mi Amigo Invencible La banda mendocina presentará en este show en vivo Nuestro mundo (2020), EP que compila las producciones que inauguraron su vínculo con el sello californiano Devil in the Woods. El álbum comienza con “Jardín secreto”, con letra en co-autoría con Flavia Calise, sigue con “Suavemente entusiasmado”; “Algo no ha terminado”; canción que incluyó la participación de la solista mexicana Ruzzi; y concluye con una re-versión acústica de “Jardín…”. Mi Amigo Invencible nació en Mendoza en 2007. Desde entonces editaron siete discos y cinco EPs con dos ediciones en vinilo. En 2020 lanzaron el EP Nuestro mundo, primer vínculo con el sello californiano Devil in the Woods. Fueron nominados a los Premios Gardel por su séptimo disco Dutsiland (2019), que también fue votado “Disco del año” por la crítica especializada.

Las entradas son gratis con reserva previa ingresando a http://www.centroculturalrecoleta.org

Hot Shooters El cuarteto de swing argentino arranca el año presentando sus nuevos simples "Holidays" y "Cuarenteneando", en una doble función interpretando además sus dos discos de estudio: Meet The Hot Shooters y Artichoke. Hot Shooters es un cuarteto vocal e instrumental, con una estética definida por su repertorio: canciones de los años treinta y cuarenta y composiciones propias en español y en inglés, provenientes de la vastísima tradición de la música Swing. La identidad del cuarteto se completa con el trabajo de arreglos a tres y cuatro voces (inspirados en las grabaciones de grupos como The Mills Brothers ) y en la orquestación con instrumentos típicos de la época: clarinete, washboard, guitarra tenor y contrabajo.

A las 20 y 22, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: $900.

TEATRO

Zoraida De nacionalidad colombiana, Zoraida es una mujer inmigrante, madre soltera de dos hijos, que desde su llegada se ha ganado la vida con distintos trabajos. En este recorrido, nos invita a pasar por algunos de sus lugares más íntimos en el Abasto, zona de la Ciudad de Buenos Aires donde vive y trabaja. A través del mismo, los espectadores irán pudiendo construir la historia de esta mujer entrañable, referente de tantas otras que circulan alrededor nuestro cada día sin que les prestemos mayor atención. El grupo asistente a esta experiencia se irá trasladando por las calles del Abasto, comenzando en la puerta del Teatro El Extranjero. Una obra dirigida por Mariano Stolkiner. Voz del recorrido: Zoraida Saldarriaga

A las 21, en Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3380. Gratis. Entradas en https://www.buenosaires.gob.ar/

SÁBADO 30

MÚSICA

Hernán Jacinto+Sergio Wagner El pianista Hernán Jacinto se presenta junto al trompetista Sergio Wagner para interpretar juntos standards de jazz de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, Jacinto tocó, grabó y compartió proyectos con músicos como Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Hugo Fattoruso, Danilo Pérez, Paul Wertico, Darryl Jones, Rubén Rada, Fito Páez, Miguel Zenon, Robby Ameen, George Garzone, Christian Gálvez, Juan Quintero, Carlos Aguirre, Javier Malosetti, Ben Monder, Illya Kuryaki, Tim Ries, y muchos otros artistas del país y del resto del mundo. Conforma su trío con Pipi Piazzolla y Jerónimo Carmona y también un trío eléctrico junto a Pablo González y Andrés Pellican.

A las 18, en Aldo´s Palermo, Arévalo 2032. Entrada: $700. Disponible en https://bebopclub.com.ar/

Ariel Ardit Se presentará en vivo por primera vez desde el inicio de la pandemia, junto a Andrés Linetzky en piano y dirección musical, Ramiro Boero en bandoneón, Pablo Guzmán en contrabajo y Manuel Quiroga en violín. Repasará tangos clásicos de su repertorio y de su último disco, Íntimos. Con ocho discos editados como solista, un premio Konex Platino (2015), dos premios Carlos Gardel (2015 y 2017), y dos nominaciones al Latin Grammy, Ariel Ardit es uno de los mayores referentes de tango de su generación.

A las 20, en el Anfiteatro del Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832. Entrada: $1000. Disponibles en https://tuentrada.com/eventos/detalle/ArielArdit/10228322079459

Cielo Razzo Luego de sus presentaciones en Tribus Club de Arte en Santa Fe y el pasado fin de semana en el Anfiteatro Municipal de Rosario, Cielo Razzo anuncia dos nuevos shows presenciales: el viernes 29 en Mandarine Park y hoy sábado 30 en el Teatro Ópera de La Plata. Recientemente presentaron el segundo sencillo de su próximo disco, “Cualquier luz", grabado en agosto 2020 en los estudios Marea y Magia Producciones por Ernesto Aldaz como técnico de grabación y la asistencia técnica de Rafael Piraino. “El punto” fue el primer single que lanzaron.

A las 20, en el Teatro Ópera de La Plata. Entradas: desde $1200. Disponibles en https://livepass.com.ar/events/cielo-razzo-en-el-Teatro-Opera-LP

TEATRO

Smile Un encuentro entre Charles Chaplin y Charlot, su famoso personaje, el vagabundo, con humor desopilante, música y su genialidad única. La relación con su hija Geraldine, quien lo acompaña siempre e intenta entrar en su mundo. Una obra con dramaturgia y dirección de Jazmín Bitran, concebida para conocer a este gran creador y a su creación, la mente fantástica de este genio actor, autor, director, compositor, productor y músico que nos muestra la importancia de mantener viva la imaginación y sobre todo el optimismo. Música de Martín Pomerantz, luces y asistencia de dirección de Tamara Koremblit, y asistencia general de Beatriz Mayorga. Con Daniel Groppo, Alejandro Canuch y Victoria Arrabaca.

A las 20, en la Sala Ana Frank, Superí 2639. Entrada: $400.