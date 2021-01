Vecino denunciado

Vecinas del barrio Villa Moreno denunciaron a un hombre por presunto abuso de menores y piden que la Fiscalía investigue los hechos. Las mujeres dieron detalles de los diferentes hechos que le atribuyen a una misma persona, vecino del barrio, que llegó a pedirle fotos a las niñas, por redes sociales. Las denunciantes, de la zona de Presidente Quintana al 2000, dijeron que hay al menos tres denuncias presentadas y el hombre sigue en libertad. “Me entero por una vecina que me vino a preguntar si yo sabía lo que estaba pasando con mi hija. Él le preguntó por el Face si se animaba a pasarle una foto de ella. Mi hija me dijo que era verdad y tomamos la decisión de hacer la denuncia. Ahí empezaron a aparecer más denuncias. Hay víctimas más grandes que no quieren hablar porque tienen mucho miedo”, aseguró una de las mujeres en Canal 3. Desde Fiscalía indicaron que hasta el momento hay 3 presentaciones que lleva la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual. La primera ingresó el 15 de enero y la fiscal Nora Marull dispuso la prohibición de acercamiento de la persona acusada. Además, se dispusieron rondas de vigilancia y se solicitaron entrevistas a familiares y vecinos de las denunciantes, entre otras medias.