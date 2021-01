Las versiones no coinciden

La Multisectorial de Justicia contra la Violencia Institucional exigió el esclarecimiento de la muerte de Mariano Malgrejo, un adolescente de 15 años que perdió la vida en Juan B. Justo y colectora de Circunvalación, cuando la moto que conducía chocó contra un móvil policial. La versión de los agentes indica que dieron la voz de alto e iniciaron una persecución, pero familiares del chico aseguraron que "es mentira". "Nos solidarizamos con la familia y exigimos una investigación integral, eficaz y efectiva, para el esclarecimiento pronto de lo sucedido, conforme lo exigen obligaciones constitucionales, y la aplicación estricta de estándares internacionales en la materia", reclamó la Multisectorial en un comunicado. La fiscal secuestró los móviles y celulares de los policías implicados.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que el hecho está siendo investigado por la Unidad de Homicidios Culposos. "Por circunstancias que se investigan, un móvil de la Policía de Acción Táctica dio la voz de alto a una motocicleta conducida por Mariano M., con su pareja de acompañante, en momentos en que hacen caso omiso y se produce una persecución policial en la que interviene un segundo móvil", reza el parte de la Fiscalía. "La misma concluyó en zona de Juan B. Justo al 7600, cuando la motocicleta impacta con uno de los móviles policiales, por motivos que se tratan de establecer, produciendo el fallecimiento de Mariano M. a causa de los politraumatismos".

Sin embargo, la familia de la víctima tiene otra versión. La chica que iba con el joven en la moto aseguró que no hubo una persecución y así se lo transmitió a familiares del joven. Mayra, la madre del adolescente apenas podía hablar ayer. "Nos dijo que salieron de la casa de ella y que cuando cruzaron el puente vieron que el móvil se mandó para el medio y ahí pasó todo. Ella cayó arriba de la chata y empezó a preguntar por él, le dijeron que se lo había llevado la ambulancia, que se quedara quieta. Pero cuando yo llegué no me dejaban entrar, me mandé, hasta que lo vi, estaba ahí, abajo de la chata, sin patente, nada. Ahí les grité (a los policías) que ellos me lo habían matado y empezaron a llamar a más policías para que me retiren", relató la mujer. Sobre la versión de la voz de alto y la persecución, aseguró que "es mentira".

Andrea, la tía de Mariano, dijo lo mismo: "Es todo mentira porque se lo preguntamos a ella (por la chica). Por eso yo me moví por el tema de las cámaras de seguridad, porque en ningún lado había operativo y dicen que el patrullero estaba sin luz, no había conos", señaló. "Vamos a pedir justicia y que pague quien tenga que pagar".

Al mediodía, la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Homicidios Culposos, dijo que restan medidas y cuestiones por corroborar. "Estamos en las primeras etapas de la investigación. Hay medidas en curso. A mí me comunicaron una aparente persecución policial, y digo aparente porque hay que verificarlo; y que el menor termina impactando contra un patrullero. Al haber personal policial involucrado, directamente se lo separa de la investigación y se le dio intervención a División Judiciales. No se descarta ninguna línea investigativa", aseguró. En tanto, se esperaba para ayer el testimonio de la acompañante de la víctima.

En tanto, se indicó que el conductor del móvil policial, identificado como Jesús S. de 27 años, "permaneció demorado, se solicitaron exámenes de alcoholemia y alcoholuria, se le formó causa por homicidio culposo y recuperó la libertad ya que no tenía antecedentes", explicaron. En tanto, el cuerpo del joven será sometido a autopsia bajo el protocolo de Minessota.

Julieta Riquelme, de la Multisectorial, comentó que apenas supieron del hecho se contactaron con la familia. "Hay que tener en cuenta que no se pierdan pruebas, que se escuche a la familia, entre otras cuestiones cuando hay policías involucrados. Nos acercamos para brindarles herramientas y para apoyarlos con compromiso en la búsqueda de justicia. Hay muchos casos en los que se demostró que las familias tienen razón".