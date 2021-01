Colman y una renuncia a pedido de Vecchio

”Emiliano Vecchio expresó que era él o yo, por eso me fui de Central”, confesó Ernesto Colman, el preparador físico canaya que dejó el cargo a pedido del futbolista. "Considero que nadie puede estar por encima de la institución, por eso presenté mi renuncia. Vecchio nunca vino a hablar conmigo. Todo esto daña a la institución”, agregó el ex colaborador de Eduardo Coudet en su paso Arroyito. Colman es muy reconocido en el ambiente de la preparación física, los dirigentes intentaron persuadirlo para que revea la decisión pero se negó a rectificarse.

Vecchio pidió por la salida de Colman y lo logró. El preparador físico, al conocer el reclamo del jugador a los dirigentes, intentó encontrar las razones en conversaciones con el propio futbolista, aunque la respuesta fue del tono caprichosa: “Me dijo que era él o yo”, confesó Colman a Radio Dos. "Nunca pensé que un jugador iba a decir eso, le expresé al técnico que yo no podía ponerme a la altura de un jugador porque todos sabemos el peso que tienen los futbolistas con la gente y presenté la renuncia", explicó el preparador físico.

"Cuando llegamos a San Juan (el sábado pasado, previo a la final con Vélez de fase Complementación) me enteré que había un jugador que le expresó a la dirigencia que era él o yo. El problema es con Emiliano Vecchio, con ningún otro jugador. Se dijo que tuve problemas con los referentes y eso es mentira, el inconveniente fue con Vecchio. Pero nadie está por encima del colectivo. Si Vecchio tenía un problema, lo tendría que haber hablado primero conmigo. Creo que se podía haber solucionado de otra manera, yo no puedo ponerme a la altura de un jugador”, lamentó Colman. “Cuando Vecchio llegó se le implementó un plan para poder recuperarlo físicamente y se logró. Después de la lesión ligamentaria (en el tobillo, ante Defensa y Justicia), no entrenó de la mejor manera y eso lógicamente te afecta. Pero hace 20 años que uno está en esta profesión y sabe lo que demanda un capitán. El capitán debe ser el primero que haga bien al colectivo y no que se ponga por delante de todos. No es sano dejar pasar esta situación porque se daña a una institución tan grande como es Central. Yo no le falté el respeto a nadie", agregó el ex ayudante de Cristian González.

La dirigencia está a la búsqueda ahora de un nuevo preparador físico. Uno de los evaluados es Guillermo Cinquetti, quien fuera colaborador de Miguel Russo en Central. La decisión se tomará durante el fin de semana, dado que hay otros nombres en consideración.