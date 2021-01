El Garrahan pide donantes 0 positivo y negativo

El Hospital Garrahan convoca a donantes de factor 0 positivo y negativo “para poder abastecer el stock de su Banco de Sangre”. “En 2011 el hospital asumió un modelo de donación voluntaria y habitual de sangre en el que prescinde de las familias para la obtención de los componentes sanguíneos necesarios. En esta época del año el suministro se ve afectado y es fundamental la colaboración de la comunidad”, explicó la institución a través de un comunicado de prensa.



El hospital explicó que “la sangre no se fabrica y solo puede obtenerse de la donación de personas. Es por esta razón que desde el Banco de Sangre del Garrahan se convoca a que se acerquen donantes, fundamentalmente tipo 0 positivo y negativo para poder abastecer el stock del hospital”.



“Los pacientes necesitan que se acerquen donantes para poder cubrir su demanda. Es muy importante que se acerquen a donar. El Garrahan cuenta con todos los protocolos necesarios para que la donación sea segura y se pueda ayudar a estas familias”, dijo Silvina Kuperman, jefa del Banco de Sangre del hospital.



En la institución se realizan 650 transfusiones de componentes sanguíneos por semana y se requieren unos 65 donantes por día para cubrir esta demanda.



El pasado 15 de diciembre el Garrahan inauguró una nueva edición de "Abierto x Vacaciones", una campaña para promover la donación de sangre y garantizar ésta y sus hemoderivados durante la temporada de verano.



Las donaciones pueden realizarse en el Centro Regional de Hemoterapia del hospital -de la calle 15 de Noviembre de 1889, número 2151- a partir de este sábado y durante todas las vacaciones solicitando un turno previamente en www.garrahan.gov.ar/abiertoxvacaciones.



Por último, recordaron que pueden donar todas aquellas personas que tengan entre 18 y 65 años, pesen más de 50 kilos, dispongan de buen estado de salud, no padezcan enfermedades transmisibles por sangre, no consuman drogas endovenosas, no se hayan realizado tatuajes o piercings en el último año y no hayan tenido relaciones sexuales de riesgo incrementado.



Si el donante tuvo coronavirus, puede donar desde los 14 días de tener el alta, pero no podrá hacerlo si convive con una persona que tenga Covid-19.