El último existencialista

En su segunda novela, La ascendencia, el escritor francés Alexandre Postel aborda un dilema moral, una idea existencial y una tragedia, tal como lo había hecho en su debut literario, Un hombre al margen, con la historia de un profesor acusado de consumir pornografía infantil. Esta vez, un hijo se enfrenta a la herencia terrible y no deseada de su padre recién muerto. En esta entrevista, Postel reflexiona sobre los planteos de sus libros y reivindica el linaje poco revisitado del existencialismo literario francés.