Los gobernadores quieren un 2021 con elección unificada y sin PASO

Los gobernadores terminaron la semana con una buena noticia: el Presidente habilitó al Congreso para que comience a discutir la suspensión de las PASO que se tendrían que realizar este añó. Apenas unos días antes, los mandatarios provinciales le habían vuelto a plantear el tema a Alberto Fernández durante el encuentro que tuvieron en Chilecito. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue más allá y adelantó las elecciones provinciales. El presidente se lo reprochó: piden suspender las PASO por la pandemia y suman elecciones. Componedor, el de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que la idea era suspender las primarias y unificar todas las elecciones. Pero, sotto vocce, varios gobernadores están pensando en seguir en camino de Salta. Uno de ellos es el de Chaco, Jorge Capitanich, que llevó la voz cantante a la hora de pedir suspender las PASO. En un relevamiento que hizo este diario, solo cuatro provincias confirmaron que no desdoblarán. Hay otras tres que no tienen elecciones provinciales. Y el resto, van a esperar para definir.

El encuentro con ocho gobernadores y dos vicegobernadores del norte del país fue el miércoles pasado en Chilecito, La Rioja. Allí el presidente volvió a escuchar de boca de los mandatarios su descontento con que no se haya tratado en el Congreso la suspensión de las PASO, que resiste Juntos por el Cambio, pese a que los tres gobernadores radicales no lo verían mal. Entre los que le reiteraron el pedido, estaban Capitanich; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Gerardo Morales, de Jujuy; Juan Manzur, de Tucumán, y el anfitrión: Ricardo Quintela, de La Rioja.

Alberto Fernández planteó que no tenía sentido que le pidieran que suspenda las primarias si todos van a adelantar sus elecciones provinciales. 48 horas más tarde el Presidente firmó el decreto de ampliación del temario de sesiones extraordinarias e incluyó el tema. Más allá de que la discusión no está definida y el calendario elctoral aun es incierto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fijó las elecciones generales provinciales para el 4 de julio, con boleta electrónica. Si no se llega a un acuerdo para suspender las PASO y unificar todo en octubre, podría tener algunos que lo sigan en esa línea, como Capitanich, de Chaco. Se rumorea que los gobernadores temen que les metan competidores del kirchnerismo en las primarias.



Hay cuatro provincias que ya confirmaron que no van a adelantar: la provincia de Buenos Aires (que nunca separa sus elecciones), Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. En este último caso, ya está decidido ir con las nacionales y lo expresó como un criterio general su gobernador: "Hay que ir a una sola elección en octubre. Tenemos que buscar un consenso no solo para sacar la suspensión de las PASO, sino también de todos los adelantamientos de elecciones, y unificar una sola elección”. De esta forma ató el acuerdo para no adelantar a un consenso por las PASO.

Jalil se sumó al planteo de que no haya PASO y consideró que “la discusión de los candidatos tiene que volver a los partidos”. Recordó que en su provincia, las elecciones locales serán con los nacionales. Sucede que Catamarca por su Constitución, tiene que convocar a los comicios provinciales o bien para un domingo de marzo o bien con las nacionales. Y a marzo ya no llegan con la convocatoria.

Capitanich, por su parte, aseguró que lo ideal es “una sola elección unificada y sin PASO. Corrientes y Santiago del Estero hay elecciones a gobernador. Si hay PASO a nivel nacional, va a haber PASO a nivel provincial. Si se suspenden, también se suspenderían". No obstante, según pudo saber este diario, el gobernador de Chaco no descarta desdoblar si no se llega a ningún acuerdo.

Santiago del Estero es la cuarta que no piensa desdoblar. En esa provincia no hay PASO provinciales y los legisladores se eligen junto con el gobernador cada cuatro años. Todo se definirá en octubre.

En cambio, Corrientes tiene una tradición de hacer las elecciones a gobernador separadas de las nacionales. Si bien el gobernador Gustavo Valdés todavía no lo definió, suelen ser entre julio y agosto.

Hay cuatro provincias que no tienen nada para desdoblar: Córdoba, Tucumán (su gobernador Manzur es otros de los que insiste en suspender las PASO nacionales), Tierra del Fuego y Río Negro. La gobernadora de esta última, Arabela Carreras, se reunión con legisladores oficialistas hace unos días y les insistió en que avancen con el proyecto para suspender las primarias "ya que perdieron los objetivos para las que fueron creadas". El de Córdoba, Juan Schiaretti, también respaldó el pedido de suspenderlas.

Luego hay una gran cantidad que no tienen definido qué harán. En dos casos (Santa Fe y Formosa) dejaron en claro a este diario que no definieron porque están esperando que el presidente responda sobre las PASO nacionales. La Pampa tampoco definió, pero sus funcionarios son muy claros en su postura en contra de las primarias: el ministro de Gobierno de esa provincia, Daniel Bensusán, advirtió que "todos los gobernadores fijaron postura sobre esa elección desde los costos, pero también desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, porque no podemos hacer futurología de cómo estaremos en agosto".

El principal problema que enfrenta el presidente Fernández para suspender las PASO es que los distritos más poblados no están de acuerdo: si se suspenden a nivel nacional, pero Mendoza, Santa Fe y la Ciudad de Bueno Aires convocan igual a elecciones locales se pierde buena parte del sentido de la medida, desde el punto de vista epidemiológico. Juntos por el Cambio viene ejerciendo una férrea defensa de las PASO, pese a que hace unos años sus principales figuras planteaban que no servían. En tanto, los gobernadores están empujando para que se las suspenda en este 2021.