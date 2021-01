Escándalo, abucheos y denuncias

En una asamblea donde no hubo espacio para la voz de la oposición, el oficialismo animó una reunión ligera, dando a cumplir el orden del día sin debates, haciendo todo una formalidad. El clima de tensión fue creciendo y se anunció que las elecciones serán el domingo 25 de abril con el corte de confección del padrón a septiembre del año pasado. El presidente Eduardo Bermúdez se retiró ante la primera reprobación que recibió de los socios y la oposición adelantó que pedirá la impugnación por las irregularidades en su desarrollo que fueron constatadas por escribana.

Aunque el ingreso de gente fue incesante y la concurrencia numerosa, los hinchas además de poner a resguardo la institucionalidad de Newell’s con su presencia no pudieron contener la ganas que había de volver al estadio. Al canto de “leproso soy”, el público esperó el inicio de la reunión con fervor de cancha. Tomó la palabra el presidente Eduardo Bermúdez, quien reapareció luego de más de un año de ausencia. “Mientras yo esté no va a haber trampa”, afirmó, en relación a las denuncias por manipulación del padrón. El socio reaccionó masivamente con un estruendoso abucheo a la figura del presidente. Bermúdez no soportó el reproche y se retiró. Las autoridades elegidas fueron del oficialismo, aunque en la votación a mano alzada fue imposible corroborar si se impuso la moción de la dirigencia. El socio Daniel Giraudo propuso que no haya oradores. El repudio generalizado a la Comisión Directiva iba a encender el ambiente y se evitó la confrontación cerrando el micrófono a los asistentes. “No nos dejan hablar, son una fachos, esto es una dictadura”, gritó Jorge Boasso ante la propuesta de Giraudo. “Hoy cantan victoria los que serán aplastados con los votos en las elecciones”, bramó luego el ex concejal de la ciudad.

Después de la lectura de la documentación de rigor, se aprobó la Memoria y Balance. En ese marco de aprobación deliberada de la orden del día sin lugar para el debate, se aprobó la adquisición de terrenos linderos a Bella Vista a pesar de que se desconoce los términos del negocio inmobiliario.

Los socios identificados con la oposición se ubicaron en la mitad de la platea techada que está del lado del arco del palomar, los oficialistas y barra en la otra mitad. Con esta organización espontánea, era claro divisar mayoría opositora, lo que generó el descontento de las agrupaciones.

En este marco de confrontación, el oficialismo anunció que las elecciones serán el 25 de abril y tendrá a su cargo la Junta Electoral. La oposición elevará denuncia de todas las irregularidades mañana en Inspección General de Personas Jurídicas para pedir la impugnación, con informe acompañado de una escribana presente en el Coloso.