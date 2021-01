La oposición recurre a la provincia

Si bien la dirigencia de Newell’s dio por aprobado los puntos tratados en la asamblea del sábado a pesar de que no era clara la mayoría que se invocó –ya ocurrió lo mismo en 2017 pero luego incluso hubo agresiones físicas a socios- todo lo actuado deberá ser refrendado por Inspección General de Personas Jurídicas (IGPS) , que tuvo personal testigo en la reunión en rol de veedores. “El colmo de los atropellos fue cuando no se le dejó hablar a los socios”, aseguró la alianza opositora.

Sobre lo actuado y registrado por escribano, la oposición llevará toda la documentación IGPJ. Si bien no se reclamará el cambio de fecha para las elecciones, agendadas para el 25 de abril, la oposición exigirá que no se homologue la Junta Electoral compuesta por el oficialismo por las irregularidades que serán detalladas en el petitorio que se elevará. La Junta Electoral tiene a su cargo todo el proceso electoral y con los antecedentes de los directivos, la oposición no cree que se respeten las reglas.