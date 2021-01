La escoba de Kudelka barrió a dos

Fabricio Fontanini y Manuel Guanini no volverán a jugar en Newell’s. Ambos defensores fueron marginados por el técnico Frank Kudelka. Tampoco tendrá nueva oportunidad Cristian Insaurralde, aunque en su caso su situación es más grave porque el club aún debe mucho dinero en dólares por su pase. El club busca refuerzos pero no tiene negociaciones avanzadas de ninguno de los nombres que interesa.

Kudelka se dicidió ayer por prescindir de Guanini y Fontanini. Dos jugadores que iniciaron la pretemporada pero que ayer recién recibieron la noticia del entrenador de que no formarán parte del próximo plantel. La situación de ambos es similar: no continúan porque el rendimiento no fue el esperado. Fontanini comenzó la pesada temporada de Liga Profesional de titular pero perdió el puesto por su bajo nivel. Lo reemplazó Guanini y no mostró el ex Gimnasia y Esgrima condiciones para hacerse un lugar entre los titulares. El caso de Guanini es más llamativo porque fue el propio Kudelka el que aceptó su incorporación cuando el club había cedido a préstamo a Stéfano Callegari a Platense. Dejar ir a Callegari por su rendimiento y traer a Guanini fue solo por negocios. A la vista quedó claro que el chico formado en las divisiones inferiores del club no era menos que el oriundo de La Plata. Tanto con Guanini como con Fontanini la dirigencia deberá encontrar un acuerdo de rescisión para evitar mayores erogaciones a su asfixiada tesorería.

Insaurralde tampoco seguirá en el primer equipo. Aunque en su caso Kudelka ya había dado señales de que no lo iba a considerar en el armado del próximo plantel. En este caso el club debe por la compra de su pase 400 mil dólares. Se intentó saldar esa deuda con la cesión de su pase pero la negociación no prosperó. Insaurralde, por ahora, sigue siendo de Newell’s y el club aún tiene la deuda de su pase pendiente de saldo con O'Higgins de Chile. Los leprosos ya perdieron en primera instancia un juicio con los trasandinos.

El plantel entrenó ayer en Bella Vista con la incorporación a las exigencias físicas de Alan Aguerre, quien viene de sufrir una lesión ósea en el codo derecho. "Ya estoy para atajar pero necesito entrenar en el arco, estamos en una etapa de acondicionamiento físico”, reconoció el ex arquero de Vélez. “Siempre es una motivación jugar en Newell's, necesito estar en el arco y voy a estar a disposición desde la primera fecha. Tuve la continuidad en un arco grande de una institución gloriosa", resaltó Aguerre. Por último, el uno destacó: "Nunca puse en tela de juicio la continuidad de Kudelka, lo sacó de un momento complicado al equipo. No comparto la crítica aunque no se pudo mantener lo que se había logrado, y eso es responsabilidad de todos".