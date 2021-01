Inés Arrondo en Salta: "La tarea es levantar los clubes barriales"

En su visita a Salta, la ex medallista olímpica con Las Leonas y actual secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, realizó un recorrido por las instalaciones deportivas de la capital y se reunió con varios atletas destacados de la provincia. Entre otros puntos, resaltó la importancia y el aporte al país que realizan los deportistas salteños.

En una conferencia de prensa que brindó junto a su par provincial Mario peña, Arrondo explicó que su viaje era una cuenta que había quedado pendiente debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento tomadas por las provincias y el gobierno nacional.

“La idea era ver y acompañar a quienes construyen al deporte de nuestro país desde Salta, así como a dirigentes de clubes y de federaciones”, detalló la funcionaria, quien añadió que también quería conocer en primera persona la realidad, “recorrer la infraestructura pública provincial”, como el Polideportivo Delmi, el Legado Güemes y la pista de atletismo, así como clubes de barrio, “que también generan un gran aporte a la estructura deportiva”.

Sobre estos últimos, reconoció que atraviesan la misma situación que los otros clubes en todo el país, “vienen muy golpeados producto de las políticas que se implementaron durante el gobierno anterior”, manifestó, y recordó que a través de la decisión de Mauricio Macri de modificar el sistema tarifario, las instituciones deportivas de barrio “pasaron de pagar $5.000 de luz a pagar $40.000, lo que significa muchísimos recursos”.

Sumó también que como consecuencia de las medidas macroeconómicas tomadas durante la gestión Cambiemos, las familias perdieron poder adquisitivo, lo que las alejó de la vida activa de los clubes, “que viven de eso, de la participación comunitaria, de la gente que se acerca a colaborar y ser parte de lo que va sucediendo allí”.

Pero algo aún más duro en medio de la crisis fue la decisión de recortar las ayudas y subsidios para esas entidades barriales “directamente no hubo”, expresó, para luego aclarar que fueron solo 17 subsidios que el Estado Nacional entregó en toda su gestión “y para todo el país”, agregó tomándose la cabeza.

Por ello resaltó que uno de los principales ejes de esta gestión fue avanzar con “líneas programáticas con las que estamos trabajando” para acompañar la tarea de levantar los clubes barriales. Entre otros puntos, detalló que en plena pandemia se abrió el Registro Nacional de Clubes de Barrios y Pueblos, “que va a ser una herramienta muy importante para diseñar e implementar mejor las políticas públicas”.

También destacó ayudas como la bonificación de los servicios, programas de asistencia para infraestructura, así como de capacitación dirigencial e institucional y los ATP que se otorgaron durante los momentos de Aislamiento Social Obligatorio. “Terminamos el año con más de 3.000 trámites de subsidios, que es un montón aunque no suficiente”, dijo la secretaria.

En cuanto al pedido que le realizaron los deportistas de alto rendimiento con los que se encontró, afirmó que una de las mayores necesidades históricas para aquellos que son del interior, entre los que se incluyó por ser oriunda de Mar del Plata, “es fortalecer los sistemas de competencias para que nuestros deportistas no tengan que trasladarse a Buenos Aires sistemáticamente para tener una instancia competitiva posible”.

En ese sentido, contó que se viene trabajando con las federaciones de los distintos deportes, “que tienen realidades muy distintas y diversas cada uno”, aclaró, “para fortalecer las ligas regionales y que los atletas tengan sistemas de competencia cercanos a sus lugares de origen”.

Arrondo destacó que Salta tiene un potencial muy grande, con deportistas de representación nacional, y eso lo asoció al recurso humano de entrenadores y entrenadoras “que guía e inspira a esos atletas, de lo que quizá se habla poco, pero que es lo que finalmente construye al atleta”. “Tenemos que trabajar para elevarlo, pero el potencial acá está”, culminó la secretaria de Deportes de la Nación.

El ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, rescató la visión compartida que tienen Nación y Provincia “sobre lo que significa el deporte en la sociedad” y recordó que dentro de la Secretaría de Deportes provincial se incluyó un área social “para ver el deporte desde otro lado”, así como un área de federados y competición.

Peña reconoció la necesidad de crecer en infraestructura “para que los jóvenes salteños tengan la misma posibilidad que sus pares del resto del país". Justamente, una de las demandas es recuperar las pistas de atletismo de Salta y Cachi. Para ello, el ministro aseguró que en el presupuesto 2021 está contemplada “la posibilidad de renovar las dos pistas” y explicó que desde la cartera que dirige ya se están realizando todos los trámites para iniciar la licitación.

Entre lunes y martes, Arrondo se reunió con deportistas como el atleta de salto triple Maximiliano Díaz; la ciclista Fernanda Yapura y el atleta Luciano Méndez. Visitó al equipo de Salta Básket, que esta semana retornó a los entrenamientos en el Estadio Delmi; también visitó el Legado Güemes y el Estadio Martearena con su Centro de Desarrollo Deportivo.

Acompañada por funcionarios como el vicegobernador Antonio Marocco, y el secretario de Deportes, Marcelo Córdova, recorrió varios clubes. Estuvo en Popeye, en donde se encontró con quienes participan de la escuela de Hockey adaptado; Grand Bourg; Cachorros y la Liga de Veteranos, todas entidades que recibieron el apoyo nacional en el marco del programa “Clubes en Obras”.

Con la bandera a todas partes

Durante la conferencia, Arrondo entregó una plaqueta y una bandera argentina en reconocimiento al motociclista salteño Kevin Benavides tras el logro histórico de adjudicarse el Dakar 2021.

El deportista prometió colgar la bandera entre sus objetos más preciados en su taller, y llevarla consigo a todos lados en sus competencias, ya que confió que en su última hazaña tuvo que pedir una prestada para subir al podio.

“Una de los desafíos es construir nuestra identidad como país y nuestros deportistas son protagonistas”, le dijo Arrondo al entregarle el reconocimiento, “ustedes hacen que miles y miles de niños y niñas se acerquen al deporte y a construir una vida más sana”, sostuvo la funcionaria. Hace unos días, la provincia designó a Kevin Benavides como embajador internacional del deporte salteño.

En cuanto a su futuro, Benavides desmintió los rumores que lo hacían fuera del motociclismo, y entre risas contó que contra la voluntad y a pesar del sufrimiento de sus padres, seguirá compitiendo en esa categoría al menos un tiempo más.

“Le había prometido a mi mamá que si ganaba un Dakar dejaba de correr”, aceptó, sin embargo, aclaró que ya habló con ella, “le dije que no, que no me voy a retirar de las motos porque ahora ya quiero volver a salir y defender lo conseguido”. Aunque adelantó que para más adelante piensa pasar a los autos o a los side by side.